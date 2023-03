De onverwachte troefkaart van Tedesco: Dodi Lukebakio treedt uit de schaduw bij de Duivels

Gewisseld in minuut 60, maar toch lachte Dodi Lukebakio de tanden bloot. Was zijn knalprestatie met twee assists zijn definitieve doorbraak bij de Rode Duivels? Domenico Tedesco heeft er alvast meteen een troefkaart bij. Wat een beetje vertrouwen niet kan doen... "En dit was nog maar het begin", glunderde hij achteraf.

Een trainerswissel komt altijd met winnaars en verliezers. Na amper één match onder Domenico Tedesco mag het duidelijk zijn dat Dodi Lukebakio tot het eerste kamp hoort. De aanvaller was de grote verrassing van de Duitser bij de aftrap. Hij bedankte voor het vertrouwen met twee knappe assists voor recordschutter Romelu Lukaku - als visitekaartje voor de nieuwe bondscoach kan het tellen. "Ik voelde mij vrij", blikte Lukebakio achteraf terug. "Zeker omdat ik vooraf veel vertrouwen kreeg van de trainer. En dit is nog maar het begin, want ik heb nog niet al mijn kwaliteiten getoond."

Nu al toonde Lukebakio, die de gevaarlijke acties vol lef opstapelde, meer dan in zijn vorige vijf interlands onder Roberto Martinez samen. Geen verrassing: de Spanjaard was nu eenmaal niet de grootste believer van Lukebakio, tot ongeloof en verdriet van de Hertha Berlijn-sterkhouder.

Dan kan je moeilijk uitblinken... Onder meer zijn niet-selectie voor het WK in Qatar was een zware klap: "Ik ga niet liegen: ik had verwacht dat ik erbij zou zijn", zuchtte Lukebakio daarover. "De coach zei dat ik uit de boot viel omdat ik niet veel kwalificatiematchen gespeeld had"

Eindelijk een constante?

Tedesco gelooft schijnbaar wel onvoorwaardelijk in de kwaliteiten van de Brusselaar. Zijn statistieken bij Hertha Berlijn dit seizoen - 10 goals en 2 assists - kunnen dan ook weinig andere internationals op dit moment voorleggen. De gelijkenis met de Rode Duivels: daar toont zijn coach Sandro Schwarz eveneens veel vertrouwen in hem. Zeker in de eerste helft van het seizoen. "En hij is eerlijk tegen me", vertelde Lukebakio daarover in HLN. "Dat vind ik belangrijk. Complimenten moeten gemeend zijn. Met Mark van Bommel (zijn voormalige coach bij Wolsburg, red.) had ik ook zo’n band."

Ik vind het belangrijk dat trainers eerlijk tegen me zijn. Complimenten moeten gemeend zijn. Dodi Lukebakio in HLN