Union-Antwerp in beker vanavond, Bormans: "Iedereen in club snakt naar prijs"

clock 08:38 vooraf, 08 uur 38. Antwerp wordt een moeilijke klif, maar de finale halen zou wel een geweldige stap voorwaarts zijn voor de club. Ook voor de beleving. We wonnen in de competitie elk onze thuismatch tegen elkaar. Het zal dus afhangen van de vorm van de dag en details. Union-CEO Philippe Bormans.

clock 08:37 vooraf, 08 uur 37. De beker is momenteel de meest tastbare prijs en je voelt dat iedereen in deze club daarnaar snakt. In de competitie ligt een mogelijke prijs nog ver weg. De competitie moeten we momenteel zelfs een leuke bijkomstigheid noemen, want voor de play-offs is het eerst nog uitkijken naar de loting voor de Europa League. Union-CEO Philippe Bormans.

clock 12:38 vooraf, 12 uur 38. Live op Sporza. U kunt Union-Antwerp morgen live volgen op deze pagina met tekstupdates. Op Radio 1 geven Peter Vandenbempt en Eddy Snelders commentaar. Door een rechtenkwestie heeft Sporza niet de tv-rechten van de partij. Wij zenden donderdag Zulte Waregem-KV Mechelen uit. . Live op Sporza U kunt Union-Antwerp morgen live volgen op deze pagina met tekstupdates. Op Radio 1 geven Peter Vandenbempt en Eddy Snelders commentaar. Door een rechtenkwestie heeft Sporza niet de tv-rechten van de partij. Wij zenden donderdag Zulte Waregem-KV Mechelen uit.

clock 12:33 vooraf, 12 uur 33. Antwerp in beroep tegen straf Stengs, dus kan die spelen. Calvin Stengs van Antwerp,die zondag rood kreeg voor een slag tegen Anderlecht, kreeg gisteren een voorstel van 3 effectieve schorsingsdagen van het Bondsparket. Antwerp gaat daartegen in beroep en dat werkt opschortend. Stengs kan dus meedoen in de heenmatch van de halve finale. De zaak wordt nu vandaag/dinsdag behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DPC). Het Bondsparket kan een zwaardere straf vorderen dan in zijn voorstel: dat omvatte 3 effectieve speeldagen, 1 met uitstel én 3.500 euro boete.



De zaak wordt nu vandaag/dinsdag behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DPC). Het Bondsparket kan een zwaardere straf vorderen dan in zijn voorstel: dat omvatte 3 effectieve speeldagen, 1 met uitstel én 3.500 euro boete.

clock 12:33 vooraf, 12 uur 33. Kraker. Dé affiche in de halve finale van de Beker van België is het duel tussen Union en Antwerp. Union, de nummer 2 in de competitie, ontvangt eerst de nummer 3. . Kraker Dé affiche in de halve finale van de Beker van België is het duel tussen Union en Antwerp. Union, de nummer 2 in de competitie, ontvangt eerst de nummer 3.