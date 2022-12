Bernd Storck loodst Kortrijk in zijn eerste match naar kwartfinales in de beker

OH Leuven - KV Kortrijk in een notendop

Storck debuteert als coach van Kortrijk

Voor het WK voetbal in Qatar zat Kortrijk in de hoek waar de klappen vallen. Het bestuur greep in en gaf de teugels in handen van Bernd Storck. Die mocht zijn debuut maken als coach van Kortrijk in de 1/8e finales van de Beker in Leuven.

Kortrijk toonde meteen een ander gelaat: de organisatie stond op punt, er was veel inzet en iedereen wilde knokken voor de bal en voor elkaar. Dat leverde voor de rust twee kansen op, maar Bruno en Avenatti konden niet scoren.

De beste kans was voor de thuisploeg. Een bedrijvige Vlietinck vond de vrijstaande Patris in de grote rechthoek, maar die knalde de wenkende mogelijkheid hoog over.