Deinze zet mak Eupen vlotjes opzij en bekert voort

EINDE: 3-0 De 3-0 is meteen ook het laatste wapenfeit in de wedstrijd. Deinze mag verder bekeren, voor Eupen stopt het avontuur hier.

clock 90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

GOAL: 3-0 De boeken mogen helemaal toe, want daar is de 3-0! Het feestje in Deinze barst los. Liridon Balaj is de auteur van het doelpunt.

clock 90' tweede helft, minuut 90.

clock 90' tweede helft, minuut 90. We krijgen nog 3 minuten toegevoegde tijd.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Het geloof lijkt stilaan op te geraken bij Eupen. Een grote aanvalsgolf lijkt er niet te komen. Deinze heeft het volledig onder controle en ruikt de volgende ronde al.

clock 78' tweede helft, minuut 78. De tijd begint te dringen voor Eupen. De Duitstaligen hebben nog een kwartiertje om iets te doen aan hun dubbele achterstand!

clock 78' tweede helft, minuut 78.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Het is al even geleden dat Deinze nog eens voor gevaar kon zorgen. Een zeldzame kans om tegen te prikken draait op niets uit na een slordige pass.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Nuhu en Magnée komen nog in de ploeg bij Eupen. Van Genechten en Soumano mogen gaan rusten.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Het ontbreekt Eupen niet aan wilskracht in de tweede helft. Voorlopig komt het echter niet verder dan een paar halve kansjes. Deze keer strandt een vrije trap in de oranje muur van Deinze.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Tweede wissel voor Deinze JPL-veteraan Steve De Ridder komt nog tussen de lijnen. Hij komt Joachim Carcela (neef van) vervangen.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Wissels bij de bezoekers Trainer Andersen gooit ook vers bloed in de strijd. Gassama en Christie-Davies worden vervangen door Charles-Cook en Déom. Die laatste pakte dit weekend nog rood tegen Standard, maar mag vanavond dus wel opdraven.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Eupen geeft niet op Eupen heeft de handdoek nog niet in de ring gegooid. In de eerste 5 minuten van de tweede helft tonen ze meer inzet en grinta dan ze in de hele eerste helft toonden. Krijgen we weer spanning in de wedstrijd?

clock 48' tweede helft, minuut 48. Wissel bij de thuisploeg Bij Deinze lijkt de tactiek duidelijk. Spits en doelpuntmaker De Belder is in de kleedkamer gebleven. In zijn plaats komt middenvelder Van Landschoot.

clock 46' tweede helft, minuut 46. We zijn weer begonnen. Wat kan Eupen nog in de tweede helft?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:02 rust, 21 uur 02. 'Wake up Pandas' staat er te lezen op de sociale media van Eupen. De ploeg zal inderdaad uit een ander vaatje moeten tappen om nog een ticketje naar de volgende ronde te boeken.

clock 20:47 rust, 20 uur 47. Rusten met 2-0 Een matige wedstrijd bloeide vlak voor rust plotseling open toen Deinze kort na elkaar twee keer kon scoren. De Belder en Quintero brachten de thuisploeg op een comfortabele voorsprong tegen een matig Eupen.