Mokerslag in Jan Breydel: efficiënt AA Gent zet scheve situatie met verve recht in Brugge

Droomstart geeft Gent wind in de zeilen

1 minuut en 42 seconden. Zolang duurde het tot Club zijn voorsprong uit de heenwedstrijd al kwijt was. Vanaken kopte de bal weg op een vrije trap van Kums en Odjidja haalde op de rand van de zestien in één tijd uit. Zijn volley week af op N’Soki en liet Mignolet zo kansloos achter. Met wat meeval dus, maar Gent had zijn droomstart wel te pakken.



Club trok meteen alle registers open en drong Gent achteruit. Na een heerlijke pass van Vanaken kon Skov Olsen net niet goed genoeg bij de bal om Roef te bedreigen. Iets voorbij het kwartier liet Vanaken dan weer zelf de kans liggen om te profiteren toen de Gentse doelman bal pardoes in zijn voeten speelde.



Roef was meteen daarna wél bij de pinken toen Adamyan centraal uithaalde op aangeven van de bijzonder bedrijvige Skov Olsen. Gent stond erbij en keer ernaar. De bezoekers raakten niet uit de verdrukking en mochten blij zijn dat Club niks puurde uit een reeks hoekschoppen.



De 0-2 kwam tien minuten voor de rust dan ook uit de lucht vallen. Mignolet kon een verre knal van De Sart nog pareren, maar liet zich vervolgens verrassen op een mooie lob van Castro-Montes. Een koude douche voor Club en bijna werd het zelfs nog 0-3. Na een gemeten voorzet van Castro-Montes landde een kopbal van Depoitre op de paal.