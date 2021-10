LIVE: STVV gaat in 4 minuten verdiend op en over Seraing

Het gaat nu razendsnel in Seraing. Na een knappe pass van De Ridder pakt Koita uit met een heerlijke beweging om vervolgens de 1-2 in een leeg doel te deponeren.

tweede helft, minuut 57. 1-2, Koita! Het gaat nu razendsnel in Seraing. Na een knappe pass van De Ridder pakt Koita uit met een heerlijke beweging om vervolgens de 1-2 in een leeg doel te deponeren. .

De bezoekers hebben hun gelijkmaker dan toch te pakken. Na een heerlijk hakje van De Ridder werkt Matsubara de 1-1 in de rebound tegen de netten. Alles te herdoen in Seraing.

tweede helft, minuut 53. 1-1, Matsubara! De bezoekers hebben hun gelijkmaker dan toch te pakken. Na een heerlijk hakje van De Ridder werkt Matsubara de 1-1 in de rebound tegen de netten. Alles te herdoen in Seraing. .

De tweede helft is meteen scherp van start gegaan. Na Lavalée gaat ook Faye in het boekje van scheidsrechter Staessens.

tweede helft, minuut 51. De tweede helft is meteen scherp van start gegaan. Na Lavalée gaat ook Faye in het boekje van scheidsrechter Staessens. .

20:47

rust, 20 uur 47. RUST. Seraing trekt met een gevleide voorsprong de rust in. STVV was de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft, maar een snelle counter van Seraing bracht de thuisploeg tegen de gang van het spel in op voorsprong. .