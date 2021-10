KIJK LIVE: Oostende maakt meteen gelijk na snelle 0-1 Onhaye

De magie van de beker. Onhaye komt op voorsprong in Oostende via Delplank, nadat de thuisploeg een goal zag afgekeurd.

eerste helft, minuut 2. Onwaarschijnlijk! Onhaye komt op voorsprong. De magie van de beker. Onhaye komt op voorsprong in Oostende via Delplank, nadat de thuisploeg een goal zag afgekeurd. .

De bekeravond is op gang getrapt door KVO. De thuisploeg dreigt quasi meteen met een schot over doel van Patoulidis.

eerste helft, 20 uur . Oostende - Onhaye afgetrapt! De bekeravond is op gang getrapt door KVO. De thuisploeg dreigt quasi meteen met een schot over doel van Patoulidis. .

19:19

vooraf, 19 uur 19. Spelers Onhaye kwamen met auto naar Oostende. Bij Onhaye lieten ze niets aan het toeval over voor de wedstrijd tegen Oostende. Maandagavond trokken ze al op "afzondering" naar een hotel in Middelkerke. Een deel van de spelersgroep zal ook vannacht blijven slapen aan de kust. Voor de vijfdeklasser is dat uiteraard een enorme kost. Daarom trokken de spelers per auto naar West-Vlaanderen. Zo spaarde de club de kost van een bus uit. .