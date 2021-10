Izquierdo en Dost schieten Club Brugge voorbij 10-koppig Deinze

Doelpunten:

Bekijk de goals uit Club Brugge - Deinze (3-0)

Deinze al na 20 minuten met 10

Deinze, dat drie jaar geleden nog won van Brugge in de Croky Cup, was niet naar het Jan Breydelstadion gekomen om zich zomaar in te graven. Coach Wim De Decker wilde er vooraf “een echte cupmatch van maken”.

Niet onlogisch ondergingen de bezoekers in de eerste helft toch het spel. Brugge was baas in de beginfase, zonder echt gevaarlijk te zijn. Vandenberghe had geen moeite met een paar schotjes van Sowah.

Na net geen 20 minuten spelen moest Deinze met z’n tienen voort. Bizimana ging op de enkel van Mata staan en mocht inpakken. Het begin van een ware Brugse kansenregen.

Izquierdo mikte eerst van dichtbij op Vandenberghe, waarna ook basisdebutant Sandra en de ervaren Dost (twee keer met het hoofd) niet voorbij het sluitstuk van Deinze raakten.

Deinze raakt niet aan het doel van Lammens voor de rust. Enkel

een lobbal van Challouk was het vermelden waard.