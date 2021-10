LIVE: Houdt Lommel stand in en tegen Charleroi?

Charleroi krijgt vanavond het bezoek van Lommel in de zestiende finales van de beker. De club uit 1B heeft er een sterke heenronde opzitten in de competitie en bekleedt de 3e plek. Charleroi heeft na een vormdip opnieuw het goede gevoel te pakken. Bereikt de ploeg van Still de volgende ronde? U leest het hier en hoort het op Radio 1 vanaf 20.30 uur.