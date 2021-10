LIVE: Cercle Brugge dicht bij volgende ronde na 3-0 van Cassaert

Cassaert is bijzonder dicht bij zijn 2e van de avond. Na een hoekschop kan hij binnen schieten, maar Vermeiren heeft handspel gezien. Geen 4-0 dus.

tweede helft, minuut 82. Cassaert is bijzonder dicht bij zijn 2e van de avond. Na een hoekschop kan hij binnen schieten, maar Vermeiren heeft handspel gezien. Geen 4-0 dus. .

De wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Cercle is bijzonder dicht bij een eerste thuiszege dit seizoen.

tweede helft, minuut 80. Eerste thuiszege Cercle. De wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Cercle is bijzonder dicht bij een eerste thuiszege dit seizoen. .

De 4-0 hangt eerder in de lucht dan een eerredder voor Tienen. Deman wil nu een ploegmaat bereiken, Millan en Hotic lopen elkaar echter voor de voeten.

tweede helft, minuut 74. De 4-0 hangt eerder in de lucht dan een eerredder voor Tienen. Deman wil nu een ploegmaat bereiken, Millan en Hotic lopen elkaar echter voor de voeten. .

Laureys probeert voor Tienen nog iets te forceren. Hij zet zich ook goed door, maar zijn poging op doel vliegt over.

De honger is nog niet gestild bij Cercle. Ze gaan op zoek naar een nieuw doelpunt, maar de knal van Hotic wordt nog gekeerd door Bouzian.

tweede helft, minuut 66. De honger is nog niet gestild bij Cercle. Ze gaan op zoek naar een nieuw doelpunt, maar de knal van Hotic wordt nog gekeerd door Bouzian. .

Daar is doelpunt nummer 3 voor Cercle. De "Vereniging" krijgt een hoekschop die invaller Cassaert binnen knikt. De zege is nu wel echt binnen handbereik voor de thuisploeg.

tweede helft, minuut 64. GOAL! 3-0 Cassaert. Daar is doelpunt nummer 3 voor Cercle. De "Vereniging" krijgt een hoekschop die invaller Cassaert binnen knikt. De zege is nu wel echt binnen handbereik voor de thuisploeg. .

Deman kan zijn hoofd tegen een voorzet zetten. Bouzian is alert en kan het gevaar onschadelijk maken.

tweede helft, minuut 61. Deman kan zijn hoofd tegen een voorzet zetten. Bouzian is alert en kan het gevaar onschadelijk maken. .

44'

tweede helft, minuut 44. Start 2e helft. We voetballen weer in Brugge. Kan Tienen in de 2e helft wel een vuist maken? Mputu komt bij Tienen Osei-Berkoe vervangen. .