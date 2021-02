Anderlecht walst over Union op weg naar kwartfinales in de beker

Nmecha slaat toe na fel begin Union

In 2018 knikkerde Union Anderlecht al eens uit de beker en die stunt wou de leider in 1B maar wat graag herhalen. Aan vertrouwen geen gebrek bij de thuisploeg, die er meteen stevig invloog. Na nog geen 10 minuten mikte Vanzeir al een uitstekende kans voorlangs.

Invallers maken het verschil in de tweede helft

Anderlecht had zijn lesje niet geleerd na de eerste helft, want ook in de tweede helft schoot Union het best uit de startblokken. Lapoussin dwong Wellenreuther met een knap afstandsschot al meteen tot een fraaie redding.

Toch was het weer Anderlecht dat iets voor het uur genadeloos toesloeg. De hoofdrolspelers waren dezelfde als bij de openingsgoal: Amuzu zette de bal hard voor en Nmecha devieerde de 0-2 in doel.

Een tik voor Union en amper 4 minuten later volgde de uppercut. De pas ingevallen Mukairu werd uit het oog verloren en kopte op aangeven van Michailitsjenko de 0-3 binnen. De invallers bleven het verschil maken bij Anderlecht. Trebel werd onderuit gehaald in de zestien en Diaby kon zo vanaf de penaltystip zijn eerste voor paars-wit maken: 0-4.

De honger was nog niet gestild bij de bezoekers. Ook Dauda luisterde zijn invalbeurt op met een beslissende actie. Na een knappe rush op rechts bracht hij Diaby perfect in stelling en die knalde zijn tweede van de avond hoog in doel. 5 goals maken, daar was Anderlecht dit seizoen nog niet in geslaagd.