Charleroi morst met de kansen, AA Gent lacht na de rust in zijn vuistje

Bekijk de goals uit Gent - Charleroi (3-1)

Charleroi vergeet kansen af te maken

"Je komt best niet op achterstand tegen Charleroi, want dan wordt het moeilijk." Hein Vanhaezebrouck had zijn ploeg nog zo gewaarschuwd in zijn voorbeschouwing, maar na 1 minuut was het al prijs. Uitgerekend Nurio Fortuna flaterde tegen zijn ex-ploeg, Shamar Nicholson profiteerde.

Goal van Benavente wordt afgekeurd, maar is dat wel terecht?

Odjidja krijgt AA Gent op toerental

We keren nog eens terug naar de voorbeschouwing van Hein Vanhaezebrouck: "Als we toch op achterstand komen: tegen Eupen hebben we het nog kunnen omdraaien, dus daar moeten we vertrouwen uit putten." Waarschijnlijk klonk zijn donderpreek iets strenger halfweg, maar de boodschap was aangekomen.

AA Gent begon agressiever aan de tweede helft, maar verder dan schotjes van Fortuna en Kums kwam het niet. Het mocht zelfs nog blij zijn dat de lijnrechter de 2-0 van Benavente afkeurde voor buitenspel. Een fase die ze bij Charleroi zeker nog eens onder het vergrootglas zullen leggen.

Want AA Gent draaide het in het slotkwartier nog helemaal om. Niet toevallig na een driedubbele wissel van Vanhaezebrouck. Met Odjidja (en Dorsch en Tissoudali) in de ploeg was AA Gent plots levensgevaarlijk. Jaremtsjoek, die de gelijkmaker eerst nog had laten liggen, werkte de assist van Odjijda nu wel af.

Odjidja was duidelijk dolblij met zijn eerste speelminuten sinds eind december en sloeg nog eens toe met een afgeweken bal. Een owngoal van Berahino, opnieuw na voorbereidend werk van Odjidja, bezegelde het lot van Charleroi. AA Gent toonde twee gezichten, maar stoot wel door naar de kwartfinales.