Hazard kijkt na zijn wissel toe hoe zijn spitsbroers het tij keren

Eden Hazard heeft het verschil niet kunnen maken in de topper tegen Valencia. Onze landgenoot mocht - na heel wat wedstrijden op de bank - eindelijk wel nog eens starten.



Hazard was van de drietand met Benzema en Vinicius de meest aanwezige in de partij. Met enkele fraaie aardigheidjes speelde hij zich bij momenten in de kijker, maar volledig zijn stempel drukken was zeker nog niet aan de orde.