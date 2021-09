Benzema wijdt vernieuwd Bernabeu in met hattrick, ook vervanger Hazard scoort

Real Madrid heeft na meer dan 500 dagen zijn terugkeer in Santiago Bernabeu gevierd met een overwinning. De Koninklijke had het voor de rust knap lastig met Celta en Courtois moest zich twee keer omdraaien. Maar Benzema was de redder in nood. Er was ook een gesmaakt debuut van Camavinga. De Fransman kon meteen scoren.