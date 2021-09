Real Madrid dankt Courtois die wereldpartij keept (en Rodrygo) tegen Inter

Inter - Real Madrid diende zich aan als een fraaie affiche en ontgoochelen deed de partij ook niet. Iemand die wel ontgoocheld was, was ongetwijfeld Eden Hazard. Hij moest vanop de bank toekijken hoe de Milanezen het laken naarmate de wedstrijd vorderde, naar zich toe trokken. Of het nu Edin Dzeko, Ivan Perisic of Lautaro Martinez was, allemaal beten ze hun tanden stuk op Thibaut Courtois.



Het Belgische sluitstuk moest de mouwen flink opstropen en elke minuut bij de pinken zijn. Buigen, maar niet plooien. Ancelotti mocht zijn doelman danken dat de nul nog op het scorebord stond bij de rust.





Bij Inter misten ze dan weer een killer à la Romelu Lukaku.