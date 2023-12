Eerste vrouwelijke Premier League-ref brengt Burnley geluk: team van Kompany kan eindelijk nog eens winnen

In een historische wedstrijd heeft Burnley zichzelf een vroeg kerstgeschenk cadeau gedaan. In de eerste Premier League-wedstrijd die geleid werd door een vrouwelijke scheidsrechter versloeg het team van Vincent Kompany zaterdagmiddag Fulham met 0-2.

Er werd zaterdag een stukje geschiedenis geschreven op Craven Cottage, want voor het eerst in de Premier League leidde een vrouwelijke scheidsrechter de wedstrijd in goede banen.



De 40-jarige Rebecca Welch kreeg een applausje van de fans toen ze uit de tunnel kwam bij haar Premier League-debuut als hoofdscheidsrechter. Welch was vorige maand al eens 4e ref en heeft ook al veel ervaring in de Engelse klasse en de FA Cup.



En de aanwezigheid van een vrouwelijke scheidsrechter bleek Burnley bovendien geluk te brengen, want het team van Vincent Kompany kon zowaar nog eens winnen.



Bij de start van de 2e helft jaste Odobert van net buiten de zestien de 0-1 binnen. Twintig minuten later verdubbelde Berge (ex-Genk) de score, opnieuw met een schot van buiten de grote rechthoek.



Fulham kon in het laatste halfuur niet meer reageren en zo pakte Burnley zijn 3e overwinning van het seizoen, waarmee het ook de rode lantaarn doorgeeft aan Sheffield United. Kleine domper op de feestvreugde: concurrent Luton Town won zaterdagmiddag verrassend van Newcastle en blijft zo voor Burnley in de stand.