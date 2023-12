Een mijlpaal in de Premier League die de hele wereld zal zien. Rebecca Welch moet nog 8 keer slapen voor ze haar eerste wedstrijd mag leiden op het allerhoogste niveau in Engeland. Dus rijst de vraag: hoelang duurt het nog tot we in België een vrouwelijke scheidsrechter een wedstrijd in de Jupiler Pro League zien fluiten? Sporza Daily gaat op onderzoek bij ervaringsdeskundigen op en naast het veld.

Engeland wordt zo naast Frankrijk en Duitsland ons derde buurland - zij het met een plas water tussen - dat competente vrouwen het roer geeft. "Wat er in de Premier League nu gebeurt, is toonaangevend voor alle federaties", zegt Stephanie Forde, onze Belgische scheidsrechtersbaas.

Rebecca Welch mag op 23 december de wedstrijd tussen Fulham en Burnley in goede banen leiden. Zo krijgt de 40-jarige uit Sunderland de eer om als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Premier League te fluiten. "Iets wat ik 11 jaar geleden nooit durfde te dromen", deelt ze.

Oké, het aantal vrouwelijke refs groeit in ons land. Maar wanneer zien we een vrouw fluiten op het hoogste niveau bij de mannen?

"Dat is een belangrijke stap die we niet mogen forceren", zegt Jana Van Laere. De 27-jarige hoofdverpleegkundige vormt samen met Caroline Janssens een tandem veelbelovende scheidsrechters. Van Laere heeft 5 jaar ervaring en leidt wedstrijden in 3e amateur, de Lotto Super League en is sinds dit jaar internationaal scheidsrechter bij FIFA.

"We moeten eerst kijken of we wel klaar zijn voor die stap hogerop. Iedereen moet alle reeksen doorlopen en ervaring opdoen. En vooral op fysiek vlak kunnen wij als vrouwen nog veel stappen zetten."

Toch weerhoudt dat Forde niet om toekomstgerichte initiatieven op te zetten.

"Gisteren hadden we een meeting met onze vrouwelijke internationale refs. We konden hen meegeven dat we hen vanaf januari gaan opleiden tot VAR en assistent-VAR. Dat om binnenkort de stap naar Europees vrouwenvoetbal én naar plekjes als A-VAR in de Jupiler Pro League te zetten", deelt ze trots.

Uiteraard met oog voor kwaliteit, maar de nood aan representatie is hoog. Net als in de Premier League.