Met 2 doelpunten in amper 2 minuten: Chelsea boekt eerste uitzege bij de buren van Fulham

Na drie competitiewedstrijden zonder zege mocht Chelsea nog eens juichen.

De ploeg van Mauricio Pochettino bleef in het seizoensbegin - ondanks de vele investeringen - ver onder de verwachtingen. Na zes speeldagen stond het met vijf punten maar nipt boven de degradatiezone.

Tegen Fulham kreeg het alvast de kans om zijn potentieel nog eens te bewijzen. Vorige week liet het dat met flarden al zien in de League Cup tegen Brighton en ook vandaag was er opnieuw beterschap bij de blauwhemden te zien.

Het legde zijn wil op aan de buren van Fulham en klaarden het klusje uiteindelijk in twee dolle minuten.

In minuut 18 nam Moedryk een voorzet van de rechtsback Colwill dankbaar in ontvangst om zijn eerste Premier League-doelpunt door de benen van Leno te prikken. Amper een minuut later verdubbelde diepe spits Broja.

Een deugddoende overwinning voor Pocchettino en de zijnen. Chelsea jumpt meteen naar een elfde plaats en lijkt zijn draai stilletjes te vinden.