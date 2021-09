Liverpool morst met punten in doelpuntenkermis tegen promovendus Brentford

Liverpool had de bus naar Londen genomen om een 3-puntenkloof te slaan met hun dichtste belager Manchester City. Maar het stugge Brentford bewees nog maar eens dat hun vel duur te koop is.

Op het half uur prikten The Bees dan ook meteen de 1-0 op het scorebord. Het was verdediger Ethan Pinnock die de thuisploeg de voorsprong schonk. Dat feestje was geen lang leven beschoren. Diogo Jota redde 3 minuten later al het vel van zijn ploeg.

Het sterrenteam van Liverpool kwam in de tweede helft twee keer op voorsprong, maar in een dolle twintig minuten faalden Salah en co er niet in om Brentford op dat afstandje te houden.

De tweede 45 minuten begonnen nochtans goed voor The Reds. Het was Mohamed Salah die zijn doelpunten-muiltjes nog eens kon aanbinden. Zijn 20-jarige pupil, Curtis Jones, deed het hem een tiental minuten later feilloos na.

Maar Brentford, de verrassende nummer 9 in het klassement, is niet zo gemakkelijk van de wijs te brengen. Vitaly Janelt en Yoane Wissa bewezen met twee aansluitingstreffers dat de promovendus niet per ongeluk meedraait in het middenveld van de Premier League.