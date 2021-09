Eén doelpunt volstaat voor Manchester City in kraker tegen Chelsea

Topper baart een muis in 1e helft

Voor het eerst sinds de Champions League-finale van vorig seizoen keken Chelsea en Manchester City elkaar opnieuw in de ogen. De bezoekers waren uit op revanche na de 0-1-nederlaag in Porto en namen het heft meteen in handen. Chelsea trok zich terug, maar werd allesbehalve versmacht door de manschappen van Guardiola. Op het kwartier dook Kevin De Bruyne dan toch eens goed op in de zestien, maar Foden was net niet snel genoeg om zijn dikke teen nog tegen de voorzet te duwen. Niet veel later stak ook Romelu Lukaku zijn neus een eerste keer aan het venster. Spitsbroer Werner bracht de bal voor doel, waar onze nationale

Jesus kraakt de code dan toch kort na de rust

Ook na de rust monopoliseerde City de bal, maar deze keer vertaalde zich dat wel in kansen. Op aangeven van De Bruyne zette Grealish zijn plaatsbal een metertje naast. De vlam zat meteen in de pan.



De thuisploeg zakte steeds dieper weg en niet veel later was de openingsgoal dan toch een feit. Jesus maakte zichzelf knap vrij tussen een bos van verdedigers en schoot de 0-1 vervolgens via de hak van Jorginho tegen de netten.



Chelsea moest reageren, maar kreeg maar geen vat op de positiewissels van City. Terwijl Mendy Grealish eerst nog met een schitterende parade van de 0-2 hield, moest Silva niet veel later met een reddende tackle uitpakken op de lijn.



City ging op zoek naar de dubbele voorsprong, maar missers van opnieuw Grealish en Laporte zorgden ervoor dat de score uiteindelijk niet hoger opliep. Chelsea lijdt zo zijn eerste nederlaag van het seizoen en ziet City naast zich komen in de stand.