Pogba gunt stadsgenoot Manchester City de leiding (nog) niet

Fulham is al lang niet meer het makke lammetje van in het begin van het seizoen, al staat het wel nog altijd op een degradatieplaats. De vroege 1-0 van Lookman was dan ook geen donderslag bij heldere hemel, tenzij misschien voor wie Manchester United een warm hart toedraagt.

United kwam pas tot leven met de gelijkmaker van Cavani, na een foutje van Fulham-doelman Aréola. Een herboren Pogba knapte de rest van het werk na de rust op, met een heerlijke individuele actie.

Toch had United nog geen gewonnen spel. Fulham drong nog fel aan in de slotfase en Mitrovic snuffelde in de extra tijd aan de gelijkmaker. Hij zag zijn kopbal net langs de paal scheren.

Manchester United blijft door de zege aan de leiding, met 2 punten meer dan Leicester en Manchester City. City heeft wel een match minder gespeeld en zou dus virtueel de koppositie kunnen overnemen.