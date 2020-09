Liverpool blijft ook na de doortocht van Arsenal foutloos

De wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal was een duel tussen twee teams met een perfect rapport, want beide ploegen hadden hun eerste 2 wedstrijden gewonnen.

De thuisploeg schoot goed uit de startblokken en versierde in de openingsfase van de match enkele kansen. De beste was voor Alexander-Arnold, die de 1-0 op de lat zag stranden. Meteen daarna was het aan de overkant wel raak: Lacazatte opende met wat meeval de score.

Lang konden de bezoekers evenwel niet genieten van hun voorsprong, want Liverpool keerde nog voor de rust de rollen om. Mané maakt in de rebound de gelijkmaker en Robertson maakte zijn matige interventie bij de 0-1 goed door er 2-1 van te maken.

Na de koffie ging Arsenal op zoek naar de gelijkmaker. Die had onder meer van Lacazette kunnen komen, maar de Fransman was iets te nonchalant oog in oog met Alisson. In de slotfase trok debutant Jota zijn nieuwe werkgever definitief over de streep met een raak schot in de verste hoek.