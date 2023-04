Leverkusen trekt met nul-nulletje op zak naar Brussel

Na vijf zeges op een rij in de Bundesliga moest Leverkusen vrede nemen met een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Wolfsburg. Er waren wel verzachtende omstandigheden want met oog op de match tegen Union hield trainer Alonso onder anderen Wirtz en Tah aan de kant.

En zo kregen we een eerste helft waarin er amper wat te zien was. Casteels was nagenoeg werkloos en ook zijn collega aan de overzijde hoefde geen bal te pakken. De beste kans van de thuisploeg was een kopbal over doel van Gerhardt.

In de tweede helft werd Rode Duivel Casteels wel getest. Zo had hij een knappe redding in huis op een schot van Diaby en met Wirtz uiteindelijk tussen de lijnen werd Leverkusen ook gevaarlijker.

Maar doelpunten vielen er uiteindelijk niet. Ook Hradecky had nog een goede redding in huis om uiteindelijk een puntje veilig te stellen. In de stand levert dat allemaal weinig op. Leverkusen blijft 6e, Wolfsbrug 9e.