Union smikkelt tussendoortje Seraing niet zo makkelijk op

Union - Seraing in een notendop:

Union duidelijk te sterk in eerste helft

Een dominant Union had de touwtjes wel strak in handen. Een doelpunt kon dan ook niet lang uitblijven. Bij Seraing stonden ze er als standbeelden bij en daar kon Adingra van profiteren door de 1-0 binnen te schieten.

De Unionisten hadden de boodschap snel begrepen. Al na iets meer dan een minuut trilden de netten na een treffer van François. De VAR had echter buitenspel gezien. Geen vroeg feestje dus in het Joseph Mariënstadion.

Seraing kan dan toch gevaar creëren

Alles onder controle dus voor de troepen van Karel Geraerts. Die liet dan ook aan de rust Teuma in de kleedkamer en dat was er toch aan te merken. Iedereen schrok zich een hoedje wanneer Marius kon keren en het leer in doel wist te trappen. Was er dan toch sprake van arrogantie bij Union?



De tweede helft was dan weer een pak minder voor de thuisploeg. Sykes zag zijn afgeweken schot wel in doel belanden, maar de VAR stak nog stokken in de wielen voor buitenspel. In het ultieme slot had Marius nog de gelijkmaker aan de voet, maar de spits van Seraing kon geen tweede keer scoren.



Union ontsnapte in de laatste seconden van de wedstrijd, maar heeft leider Genk nog altijd in het vizier. Het verschil blijft dan ook twee punten bedragen.