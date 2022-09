Union Berlijn recht rug na Europese tik van Union en wordt leider in Bundesliga

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' De poging wordt gered door Marvin Schwäbe (1. FC Köln), die geen rebound weggeeft. tweede helft, minuut 95.

clock 90+5' Julian Ryerson (1. FC Union Berlin) haalt uit... tweede helft, minuut 95.

clock 90+4' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Paul Seguin (1. FC Union Berlin), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 94.

clock 90+4' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Paul Seguin (1. FC Union Berlin), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 94.

clock 90+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Paul Seguin (1. FC Union Berlin), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 93.

clock 90+3' Paul Seguin staat klaar aan de hoekschopvlag en trapt de corner voor 1. FC Union Berlin. tweede helft, minuut 93.

clock 90+1' Diogo Leite (1. FC Union Berlin) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sargis Adamyan (1. FC Köln). tweede helft, minuut 91.

clock 90' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 90. extra time 4 - extra time

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Paul Seguin erin, András Schäfer eruit wissel substitution out András Schäfer substitution in Paul Seguin

clock 87' Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jonas Hector (1. FC Köln). tweede helft, minuut 87.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij 1. FC Köln, Sargis Adamyan erin, Linton Maina eruit wissel substitution out Linton Maina substitution in Sargis Adamyan

clock 84' Julian Ryerson (1. FC Union Berlin) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kingsley Schindler (1. FC Köln). tweede helft, minuut 84.

clock 83' Julian Ryerson (1. FC Union Berlin) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 83.

clock 81' Tweede gele kaart voor Luca Kilian van 1. FC Köln tijdens tweede helft, minuut 81 yellow to red card Luca Kilian 1. FC Köln

clock 81' 1. FC Union Berlin krijgt een vrije trap. Luca Kilian (1. FC Köln) haalde András Schäfer onderuit. tweede helft, minuut 81.

clock 80' Linton Maina neemt de hoekschop voor 1. FC Köln. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 80.

clock 78' Kingsley Schindler (1. FC Köln) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Milos Pantovic (1. FC Union Berlin). tweede helft, minuut 78.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij 1. FC Union Berlin, Sven Michel erin, Sheraldo Becker eruit wissel substitution out Sheraldo Becker substitution in Sven Michel