Union keert door grote poort terug naar Europa na knappe zege tegen Duitse naamgenoot

Union - Union in een notendop:

Fraaie counter

In de Champions League-voorronde had Union het uit handen gegeven in Glasgow. Vanavond kwam de Belgische vicekampioen veel volwassener voor de dag in Berlijn.

In het sfeervolle stadion An der alten Försterei - met 18.000 staanplaatsen! - ging het goed op en neer. De Duitsers wilden de regie in handen nemen. Prima voor Union, dat uitpakte met een secure defensie en een snedige tegenaanval.

In een gelijkopgaande openingsfase rondde Vanzeir ei zo na de eerste counter af. De aanvaller besloot in het zijnet.

Het Duitse Union zette daar wat halve kansen tegenover. Moris en Kandouss - met de borst - voorkwamen de 1-0.

Vijf minuten voor de pauze was het raak voor het Belgische Union. Lynen rondde de fraaie tegenaanval keurig af in de rechterbenedenhoek: 0-1.

Het voorbereidende werk kwam op naam van Lapoussin en Boniface te staan. De eerste zette de counter op poten, de tweede powerde zich naar voren. Na een panna bediende de Nigeriaanse aanwinst Senne Lynen.