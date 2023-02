Union 2.0 in Berlijn: recente revelatie, anti-establishment en indrukwekkende staantribunes

Union Berlin en Union Saint-Gilloise hebben meer dan hun naam gemeenschappelijk. De revelatie, de fans, de transferpolitiek en zelfs het stadion: Union Berlijn lijkt wel de overtreffende trap van al wat goed is bij zijn Belgische naamgenoot. Dat de twee ploegen elkaar opnieuw treffen in de 1/8e finales van de Europa League lijkt geen toeval meer.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: het beste Union, komt uit welk land? Union Saint-Gilloise treft in de 1/8e finales van de Europa League opnieuw zijn Duitse naamgenoot Union Berlin. De twee ploegen troffen elkaar eerder dit seizoen ook al in de groepsfase. Union won in Berlijn met 0-1, maar verloor thuis met dezelfde score. Dat de ploegen niet echt een verschil tegen elkaar konden maken, was echter geen toeval.

Wanneer we de beide Union-ploegen naast elkaar leggen, merken we wel meer gelijkenissen op. Een overzicht.

Revelatie in Bundesliga, met direct voetbal

Union, revelatie in de Jupiler Pro League en Bundesliga. De manier waarop Union Berlijn door de Bundesliga raast, doet een belletje rinkelen in het Dudenpark. Zeker aan de opgang, onder Felice Mazzu. Trainer Urs Fischer zorgde in zijn eerste seizoen ook meteen voor de promotie naar de hoogste klasse en bracht niet veel later ook Europees voetbal terug voor Union Berlijn. In het gekende 3-5-2-systeem speelt Union Berlijn direct en agressief voetbal. Bij balverlies kan de tegenstander heel snel een of twee Union-spelers op zijn huid verwachten en in balbezit wordt niet getwijfeld om meteen diep te spelen.

Kortom, het DNA van Union kent geen grenzen.

Union Berlijn blijft dan ook verbazen in de Bundesliga. Na 21 speeldagen staat het gedeeld aan de leiding met grootmachten Dortmund en Bayern, de drie ploegen tellen elk 43 punten.

In Duitsland klinkt de titelvraag - net zoals bij de openbaring van Union - steeds luider. Kan Union het kampioenschap, tegen alle verwachtingen in, wél over de streep trekken?

De fans: vurig, uit alle windstreken en links

In het Joseph Marienstadion in Vorst hangt bij thuiswedstrijden het spandoek "Love Football, Hate Racism." Het spandoek kan perfect mee naar het An der Alten Försterei-stadion van Union Berlijn. Het zou er op applaus onthaald worden. Union is een club uit het Oosten van Berlijn en onder zijn huidige naam bestaat het sinds 1966. De Koude Oorlog woedde volop, Berlijn was verdeeld in oost en west door een muur en politiek was nergens veraf. Union was een ploeg van arbeiders, die moest opboksen tegen de staatsteams van het Sovjet-regime. De club en zijn fans staan bekend als anti-establishment en links. Manager Oliver Ruhnert is lid van de linkse politieke partij "Die Linke" en de club is van de fans dankzij de Duitse 50+1-regel (fans hebben 50 procent van de stemmen + 1 stem volgens de statuten). Die fans hebben tegenwoordig wel te maken met hetzelfde probleem als de fans die naar het Dudenpark afzakken. Union Berlijn trekt door zijn succes fans aan uit heel Duitsland en zelfs het buitenland. Tickets kopen is moeilijk geworden en soms leidt het succes zelfs tot spanningen tussen de oude en de vele nieuwe fans.

Transferpolitiek: Bestuur zoekt spelers, trainer probeert ze beter te maken

De recordtransfer van Union Berlijn is een oude bekende: Taiwo Awoniyi (foto). De Nigeriaanse spits - 25 jaar ondertussen - die u nog kan kennen van een seizoen bij Moeskroen en een half jaar bij AA Gent. Union Berlin betaalde vorige zomer 8,5 miljoen euro voor de aanvaller. Het Belgische Union betaalde deze zomer een record van 2 miljoen voor aanvaller Victor Boniface. Toegegeven, een groot verschil, maar de Bundesliga is de Jupiler Pro League niet. Toch is de redenering achter transfers dezelfde. Het bestuur zoekt spelers. Trainer Fischer moet ze beter maken. En dat lukt aardig. Awoniyi vertrok deze zomer voor 20,5 miljoen naar Nottingham Forest. Vorige zomer werd Max Kruse (gratis gehaald) verkocht aan Wolfsburg voor 5 miljoen en Marvin Friedrich werd met 3 miljoen winst verkocht aan Mönchengladbach. Zouden ze in Brussel neen zeggen tegen 15 goals van Boniface dit seizoen om hem dan na een jaar al te verkopen voor 2,5 keer zijn aankoopprijs?

Het stadion: indrukwekkende staantribunes