Assist van Haaland kan Dortmund niet behoeden voor verlies in Berlijn

Na de 4-0-zege van Bayern op vrijdag had Borussia Dortmund een zege in Berlijn nodig om enigzins in het spoor te blijven van de leider uit München. In de eerste helft leek die zege er ook te zullen komen: Dortmund had kansen en Brandt opende de score na een assist van Haaland.

Maar in de tweede helft stuikte het kaartenhuisje van Dortmund in elkaar. Ishak Belfodil (ex-Standard) hield Axel Witsel af en schoof de gelijkmaker in doel en niet veel later vlogen er twee strepen van Marco Richter in doel: 3-1.

Verder dan de 3-2 van invaller Tiggen raakte Dortmund niet meer en zo sluit Dortmund het kalenderjaar af met een nederlaag. Het volgt nu op 9 punten van leider Bayern München en misschien verliest het in de wintermercato goudklomp Erling Haaland.