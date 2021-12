BEKIJK: Haaland houdt Dortmund in zijn eentje "in het spoor" van leider Bayern

Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard mochten allemaal opdraven van bij het eerste fluitsignaal bij de thuisploeg.

Hazard zag na 20 minuten de openingsgoal afgekeurd worden voor buitenspel.

Het was slechts uitstel van executie: Erling Haaland benutte even voorbij het halfuur een strafschop en lukte nog een tweede treffer in de slotfase met zijn hoofd.

Donyell Malen diepte verder uit vlak voor affluiten.

Dortmund blijft tweede op zes punten van leider Bayern München.