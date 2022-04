Matig Genk zet tienkoppig Seraing opzij en plaatst zich voor Europe Play-offs

Brian Heynen (Genk): "We zijn de match niet geweldig gestart want er was te weinig beweging rond de bal. Eens dat de rode kaart viel, ging het een stuk vlotter en konden we de match naar ons toe trekken.

"Als we naar het hele seizoen kijken, mogen we niet tevreden zijn. We hebben onszelf nu de kans gegeven om dat in de Europe Play-offs nog zoveel mogelijk goed te maken. We gaan het hoogst haalbare proberen te behalen."