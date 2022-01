Transfers buitenland: Rijsel verwelkomt dribbelkont Hatem Ben Arfa

15:07 15 uur 07. Ben Arfa tot eind van seizoen naar Rijsel. Rijsel heeft woensdag de 34-jarige dribbelkont Hatem Ben Arfa gestrikt. De voormalige Franse international zat zonder club sinds zijn contract bij Bordeaux afgelopen zomer afliep. Bij de Noord-Franse club tekende hij tot het einde van het seizoen. Hij wordt er een teammaat van Amadou Onana. Ben Arfa speelde ook voor Bordeaux geen volledig seizoen. Hij kwam er ik oktober 2020 in dienst. Voordien verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Lyon (2004-2008), Marseille (2008-2010), Newcastle (2010-2015), Nice (2015-2016), Paris Saint-Germain (2016-2018), Rennes (2018-2019) en Valladolid (2020). Van 2007 tot 2015 verzamelde hij vijftien caps voor 'Les Bleus". . Ben Arfa tot eind van seizoen naar Rijsel Rijsel heeft woensdag de 34-jarige dribbelkont Hatem Ben Arfa gestrikt. De voormalige Franse international zat zonder club sinds zijn contract bij Bordeaux afgelopen zomer afliep. Bij de Noord-Franse club tekende hij tot het einde van het seizoen. Hij wordt er een teammaat van Amadou Onana. Ben Arfa speelde ook voor Bordeaux geen volledig seizoen. Hij kwam er ik oktober 2020 in dienst. Voordien verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Lyon (2004-2008), Marseille (2008-2010), Newcastle (2010-2015), Nice (2015-2016), Paris Saint-Germain (2016-2018), Rennes (2018-2019) en Valladolid (2020). Van 2007 tot 2015 verzamelde hij vijftien caps voor 'Les Bleus".

Kolasinac naar Marseille. De lijdensweg van Sead Kolasinac bij Arsenal is voorbij. De Duitse Bosniër kwam in 2017 met veel adelbrieven over van Schalke 04 en de eerste jaren was hij ook een vaste waarde in de defensie bij de Londense club. Maar Kolasinac bleek toch niet bedrijfszeker genoeg en verdween naar de achtergrond. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend, dit seizoen kwam hij slechts 2 keer in actie. Kolasinac komt transfervrij over, nadat zijn contract in onderling overleg werd ontbonden.

Zhegrova (ex-Genk) maakt toptransfer naar Rijsel. De Fanse kampioen Rijsel heeft zich versterkt met Edon Zhegrova. De 22-jarige Kosovaar, die een verleden heeft in België, komt over van het Zwitserse Bazel. Rijsel zou om en bij de 7 miljoen euro neertellen voor de aanvallende middenvelder. Zhegrova ondertekende in Noord-Frankrijk een contract tot medio 2026. De Kosovaar speelde in de jeugdopleidingen van Standard en STVV alvorens in september 2017 zijn debuut in het profvoetbal te maken bij Racing Genk. De wispelturige Zhegrova slaagde er nooit in een vaste basispion te worden in Genk en vertrok begin 2019 naar FC Bazel. Hij speelde er eerst anderhalf seizoen op huurbasis, waarna de Zwitsers hem definitief overnamen van Genk. Bij Bazel ontbolsterde de middenvelder wel, met 11 goals en 17 assists in 74 wedstrijden. Zhegrova wordt bij de nummer 10 in Frankrijk ploegmaat van onze landgenoot Amadou Onana en topschutter Jonathan David (ex-Gent).



De Kosovaar speelde in de jeugdopleidingen van Standard en STVV alvorens in september 2017 zijn debuut in het profvoetbal te maken bij Racing Genk. De wispelturige Zhegrova slaagde er nooit in een vaste basispion te worden in Genk en vertrok begin 2019 naar FC Bazel.



Hij speelde er eerst anderhalf seizoen op huurbasis, waarna de Zwitsers hem definitief overnamen van Genk. Bij Bazel ontbolsterde de middenvelder wel, met 11 goals en 17 assists in 74 wedstrijden.



Zhegrova wordt bij de nummer 10 in Frankrijk ploegmaat van onze landgenoot Amadou Onana en topschutter Jonathan David (ex-Gent).

David Neres gaat in Oekraïne voetballen. Ajax heeft na 5 jaar afscheid genomen van David Neres. De Braziliaan kwam op jonge leeftijd voor 12 miljoen euro over van Sao Paulo, maar hij bleek toch iets te wisselvallig en blessuregevoelig. Uiteindelijk betaalt Sjachtar Donetsk, dat sowieso een voorliefde heeft voor Braziliaanse voetballers, exact het bedrag dat Ajax destijds betaalde voor de vleugelspeler.

Philippe Clement en Monaco houden Eliot Matazo langer aan boord. Eliot Matazo heeft zijn contract met AS Monaco met drie jaar verlengd tot 2026. Dat heeft de club van trainer Philippe Clement laten weten. De 19-jarige Matazo ruilde in 2018 het opleidingscentrum van RSC Anderlecht voor dat van Monaco. Hij speelde zijn eerste profwedstrijd tegen Straatsburg in september 2020 en heeft in totaal 32 keer in het rood-witte shirt gespeeld.



De 19-jarige Matazo ruilde in 2018 het opleidingscentrum van RSC Anderlecht voor dat van Monaco. Hij speelde zijn eerste profwedstrijd tegen Straatsburg in september 2020 en heeft in totaal 32 keer in het rood-witte shirt gespeeld.



Coman tot in 2027 van Bayern. Bayern München en Kingsley Coman hebben hun samenwerking verlengd. De Franse rechtsbuiten ligt nu tot in 2027 onder contract bij de Duitse grootmacht. Coman begon zijn voetbalcarrière bij PSG, maar verkaste op jonge leeftijd naar Juventus. Vanuit Turijn ging het in 2015 naar Bayern München. Als Coman zijn contract uitdient, zal hij er dus 12 jaar gevoetbald hebben. Eerder wist Bayern ook sterkhouders Joshua Kimmich (tot in 2025) en Leon Goretzka (tot in 2026) langer aan boord te houden.

Coman begon zijn voetbalcarrière bij PSG, maar verkaste op jonge leeftijd naar Juventus. Vanuit Turijn ging het in 2015 naar Bayern München. Als Coman zijn contract uitdient, zal hij er dus 12 jaar gevoetbald hebben.

Eerder wist Bayern ook sterkhouders Joshua Kimmich (tot in 2025) en Leon Goretzka (tot in 2026) langer aan boord te houden.

Mourinho haalt Maitland-Niles naar Roma. Arsenal-middenvelder Ainsley Maitland-Niles trekt tot het einde van het seizoen naar het AS Roma van José Mourinho. Het 24-jarig jeugdproduct van de Gunners kwam in alle competities tot 132 optredens voor het eerste elftal, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan West Brom. Voorlopig heeft de Engelsman ook al vijf optreden voor de nationale ploeg op zijn naam staan.

Het 24-jarig jeugdproduct van de Gunners kwam in alle competities tot 132 optredens voor het eerste elftal, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan West Brom. Voorlopig heeft de Engelsman ook al vijf optreden voor de nationale ploeg op zijn naam staan.

United stalt Tuanzebe voor half jaar bij Napoli. De Engelse centrale verdediger Axel Tuanzebe verlaat Manchester United en doet het seizoen op huurbasis uit bij Napoli. De 24-jarige Tuanzebe is een jeugdproduct van de Red Devils en debuteerde er begin 2017 in de eerste ploeg. Maar omdat een doorbraak uitbleef, werd hij al drie keer uitgeleend aan Aston Villa. Voor Villa kwam hij in de eerste helft van dit seizoen negen keer in actie in de Premier League.

Toronto lokt Napoli-icoon Insigne naar de MLS. Eind dit seizoen komt er een einde aan het droomhuwelijk tussen Lorenzo Insigne en Napoli. De 30-jarige Italiaan ziet zijn contract bij zijn jeugdclub deze zomer aflopen en maakt daardoor transfervrij de overstap naar de MLS. Insigne goed voor 114 goals en 95 assists bij de Napolitanen neemt na 12 seizoenen zo afscheid van de Serie A en tekende een contract van 4 seizoen bij Toronto. "Dit is een historische dag voor onze club", vertelde Toronto-voorzitter Bill Manning. "Lorenzo is op het top van zijn kunnen en speelt met heel veel passie. Onze supporters zullen van hem houden."

