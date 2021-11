Zoals voor elke wedstrijd geldt, willen wij die winnen. Het wordt heel belangrijk dat we in onze kwaliteiten geloven. Iedereen is in orde voor de wedstrijd.

12 uur 03. Zoals voor elke wedstrijd geldt, willen wij die winnen. Het wordt heel belangrijk dat we in onze kwaliteiten geloven. Iedereen is in orde voor de wedstrijd. Ives Serneels, bondscoach Red Flames.

12 uur 02. "Dinsdag wordt een andere wedstrijd". Met 10 op 15 staan de Flames voorlopig derde in poule F achter leider Noorwegen (13 punten) en Polen (11 punten). Alleen de groepswinnaar is zeker van een ticket voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee maakt via play-offs nog kans. Puntenverlies, en zeker een nederlaag tegen Polen, is dus uit den boze. Midden september eindigde de heenwedstrijd in Gdansk op 1-1. Bondscoach Ives Serneels blikte maandag nog even terug op de klinkende zege tegen de Armeniërs. "Nooit hadden we gedacht met 19-0 te winnen", gaf hij toe. "Maar morgen wordt het een andere wedstrijd. Polen heeft andere kwaliteiten dan Armenië. Het wordt een heel belangrijke match." .