Sterren van Bayern vallen uit de hemel: Gladbach wint met 5-0 in de beker!

22:46 22 uur 46. Bayern ligt weer snel uit de beker na afgang. Voor het tweede seizoen op een rij is Bayern München vroeg uit de Duitse beker gekegeld. De voorbije maanden denderde Bayern als een pletwals door alle competities, maar tegen Mönchengladbach kreeg het een pijnlijke reality check. Bayern speelde nochtans met al zijn sterrren, met onder meer Neuer, Lewandowski, Müller, Goretzka, Gnabry en Kimmich. Maar na 21 minuten stond het al 3-0, met daarbij 2 goals van ex-Lierse-speler Bensebaini. Embolo dikte na de rust nog aan tot 5-0, een verdere vernedering werd Bayern bespaard. . Bayern ligt weer snel uit de beker na afgang Voor het tweede seizoen op een rij is Bayern München vroeg uit de Duitse beker gekegeld. De voorbije maanden denderde Bayern als een pletwals door alle competities, maar tegen Mönchengladbach kreeg het een pijnlijke reality check.

22:26 22 uur 26. Thorgan Hazard trapt Dortmund naar 1/8e finale. Dortmund heeft in de tweede ronde tweedeklasser Ingolstadt opzijgezet. En dat was meer dan verdiend. Dat het maar 2-0 was, is een wonder. Dortmund had liefst 18 doelpogingen, Ingolstadt 3. Dortmund had 84 procent balbezit en gaf 879 passes, Ingolstadt 173. Dortmund had al een paar keer het kader geraakt, waarna uiteindelijk een Belg het verschil maakte. Thorgan Hazard viel in de 70e minuut in voor Thomas Meunier. En 2 minuten brak de invaller de ban: 1-0 op aangeven van Julian Brandt. Dat duo deed het 10 minuten later nog eens over: assist Brandt, goal Hazard. . Thorgan Hazard trapt Dortmund naar 1/8e finale Dortmund heeft in de tweede ronde tweedeklasser Ingolstadt opzijgezet. En dat was meer dan verdiend. Dat het maar 2-0 was, is een wonder. Dortmund had liefst 18 doelpogingen, Ingolstadt 3. Dortmund had 84 procent balbezit en gaf 879 passes, Ingolstadt 173.



21:13 21 uur 13. Krijgt de zege van Wolfsburg nog een staartje? Of Wolfsburg ondanks een zege in de eerste ronde nog verder mag in de Duitse beker is niet zeker. Trainer Mark Van Bommel deed zes wissels, drie in de reguliere competitie en drie in de verlengingen. Volgens de regels zijn er maar vijf wissels toegestaan. Mogelijik komt die blunder Wolfsburg nog op een uitsluiting te staan. . Krijgt de zege van Wolfsburg nog een staartje? Of Wolfsburg ondanks een zege in de eerste ronde nog verder mag in de Duitse beker is niet zeker. Trainer Mark Van Bommel deed zes wissels, drie in de reguliere competitie en drie in de verlengingen. Volgens de regels zijn er maar vijf wissels toegestaan.

19:18 19 uur 18. Bornauw is belangrijk voor Wolfsburg. Wolfsburg, met Koen Casteels 120 minuten tussen de palen, kon een blamage maar op de valreep afwenden op het veld van vierdeklasser Munster, dat een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong kwam. Josip Brekalo hing in de laatste minuut de bordjes in evenwicht. In de verlengingen stoomde Wolfsburg door, met een hoofdrol voor Sebastiaan Bornauw. Hij viel in minuut 102 in en leverde een minuut later de assist voor Wouter Weghorst. Ridle Baku nam het allerlaatste sprankeltje hoop weg bij Munster met de 1-3. . Bornauw is belangrijk voor Wolfsburg Wolfsburg, met Koen Casteels 120 minuten tussen de palen, kon een blamage maar op de valreep afwenden op het veld van vierdeklasser Munster, dat een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong kwam.

19:14 19 uur 14. Frankfurt laat zich verrassen door derdeklasser. Voor Eintracht Frankfurt zit het bekeravontuur er al op. De eersteklasser verloor met 2-0 van Waldhof Mannheim uit de derde klasse. . Frankfurt laat zich verrassen door derdeklasser Voor Eintracht Frankfurt zit het bekeravontuur er al op. De eersteklasser verloor met 2-0 van Waldhof Mannheim uit de derde klasse.

22:57 22 uur 57. Dortmund komt niet in de problemen tegen derdeklasser, Witsel en Hazard beginnen op de bank. Borussia Dortmund heeft een simpele overwinning geboekt in de eerste ronde van de Duitse beker. Wehen Wiesbaden was geen partij voor de topclub, vooral omdat ene Erling Haaland al in vorm blijkt te zijn. Haaland scoorde twee keer voor de rust en een keer na de pauze. Axel Witsel en Thorgan Hazard begonnen op de bank, maar mochten wel beide invallen. Thomas Meunier was er niet bij door een coronabesmetting. . Dortmund komt niet in de problemen tegen derdeklasser, Witsel en Hazard beginnen op de bank Borussia Dortmund heeft een simpele overwinning geboekt in de eerste ronde van de Duitse beker. Wehen Wiesbaden was geen partij voor de topclub, vooral omdat ene Erling Haaland al in vorm blijkt te zijn.



