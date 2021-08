Wolfsburg uit de Duitse beker gezet vanwege "Bornauw-wissel"

Wolfsburg opende zijn seizoen een week geleden in de Duitse beker tegen Preussen Münster. Een onverdeeld succes werd dat niet, want de club van coach Mark Van Bommel had verlengingen nodig tegen de vierdeklasser.

Hierin kon Wolfsburg uiteindelijk toch afstand nemen van Münster, maar het was ook in deze verlengingen dat de technische staf een kapitale blunder maakte. In de 103e minuut werden Sebastiaan Bornauw en Admir Mehmedi ingebracht, de 5e en 6e wissel bij de bezoekers.

Aangezien slechts 5 vervangingen zijn toegestaan, tekende Preussen Münster na de match verzet aan. Bij de Duitse bond konden ze niet anders dan gehoor te geven aan die klacht.

Wolfsburg wordt dus uit de beker gezet en ziet zo een van zijn doelen van het seizoen nu al wegvallen. De club won voor het laatst de beker in 2015, toen Kevin De Bruyne de pannen van het dak speelde in de finale tegen Dortmund.