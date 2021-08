22:57

22 uur 57. Dortmund komt niet in de problemen tegen derdeklasser, Witsel en Hazard beginnen op de bank. Borussia Dortmund heeft een simpele overwinning geboekt in de eerste ronde van de Duitse beker. Wehen Wiesbaden was geen partij voor de topclub, vooral omdat ene Herling Haaland al in vorm blijkt te zijn. Haaland scoorde twee keer voor de rust en een keer na de pauze. Axel Witsel en Thorgan Hazard begonnen op de bank, maar mochten wel beide invallen. Thomas Meunier was er niet bij door een coronabesmetting. .