EK Kort: Ousmane Dembélé geblesseerd naar huis, Gilmour test positief

11:51

11 uur 51. Schotse international Billy Gilmour test positief op corona. De Schotse middenvelder Billy Gilmour heeft op het EK voetbal een positieve coronatest afgelegd. De 20-jarige international gaat tien dagen in isolatie en mist zo de laatste groepsmatch van de Schotten tegen vicewereldkampioen Kroatië. Het uitvallen van Billy Gilmour is een streep door de rekening van de Schotten. De centrale middenvelder van Chelsea werd afgelopen vrijdag nog uitgeroepen tot 'Man van de Match' na het 0-0 gelijkspel tegen Engeland. Het was voor Gilmour nota bene zijn eerste basisplaats in het Schotse team en zijn derde A-cap. Schotland begon het toernooi in groep D met 0-2-verlies tegen Tsjechië en moet dinsdagavond in Glasgow winnen van Kroatië om nog kans te maken op de achtste finales. .