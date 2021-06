Hongaarse minister hekelt Duits "regenboogplan": "Mix geen sport met politiek"

De spelers van Hongarije oogstten in hun eerste twee groepsmatchen heel wat bewondering voor hun passie en onverzettelijkheid, die tegen Frankrijk een puntje opleverde. Maar we maakten ook kennis met de keerzijde van de medaille in het land van Orban. Zo opende de UEFA een onderzoek naar discriminerend gedrag van de supporters in Boedapest.

Als klap op de vuurpijl werd in Hongarije een nieuwe wet gestemd die verbiedt om aan kinderen op school over homoseksualiteit en genderkwesties te praten. Uit protest hiertegen wil de burgemeester van München het stadion voor de match tussen Duitsland en Hongarije in een regenboogjasje steken.

Op dat plan wordt furieus gereageerd in Hongarije, onder meer door de minister van Buitenlandse Zaken. "Het is erg schadelijk en zelfs gevaarlijk als je sport en politiek wil mengen", zegt Peter Szijjarto. "Dat is al eerder gebeurd in de geschiedenis en dat eindigde steeds slecht, dat weet Duitsland als geen ander."

"Iedereen weet dat dit een antwoord is op de wet die in Hongarije gestemd is. Ze willen hun protest hiertegen doortrekken in de sport, hoewel het EK helemaal niets te maken heeft met onze wetgeving."