Eden Hazard traint apart, Doku en Castagne staan klaar

Courtois, Mignolet en Sels: de 3 doelmannen aan het werk in Tubeke

Weer een dag dichter bij zijn comeback: Witsel traint mee met de groep Axel Witsel op weg naar de training deze ochtend.

Hazard ontbreekt op groepstraining, Witsel wel aanwezig. Geen verrassing: Eden Hazard ontbreekt op de groepstraining. De Rode Duivel kondigde gisteren zelf al aan op het persmoment dat hij nog last heeft aan het dijbeen. Axel Witsel is wel op de afspraak.

Einde persconferentie, tijd voor de training. Ook het vragenrondje voor Timothy Castagne zit erop. De verdediger haast zich nu naar zijn ploegmaats, die om 11 uur een trainingsessie afwerken. Voor het eerst met open deuren - wel maar een kwartiertje - voor de pers. Hou u dus klaar voor meer foto- en videomateriaal van de Duivels.

Castagne: "Mijn favoriete positie blijft de rechterflank" Op de persconferentie van Timothy Castagne was zijn polyvalentie een thema.

Ondertussen bij de andere Rode Duivels... Net voor de training roept Romelu Lukaku zijn Twitter-volgers op om hem nog wat inspiratie te geven voor zijn EK-playlist. De spits luistert momenteel zelf naar Idgaf van YG.

Ambitieuze Castagne: "Ik wil titularis zijn". Aan ambitie geen gebrek bij Timothy Castagne. "Zonder arrogant te willen zijn: ik wil titularis zijn op het EK. Kijk, het is moeilijk om te zeggen dat ik beter ben dan een ploegmaat, Thomas Meunier in dit geval. Het wordt sowieso een moeilijke keuze voor de coach. Als ik op de bank start, zal ik er staan wanneer de coach me nodig heeft."

Het is moeilijk om zo'n lange tijd niet met je familie samen te zijn. ik hoop dat we ze toch nog één dag kunnen zien. Timothy Castagne over de "bubbel".

Castagne: "Ik was zoals een spons". Net als Jérémy Doku begon ook Timothy Castagne dit seizoen aan een nieuwe uitdaging. De flankverdediger kende een geslaagd seizoen bij Leicester. "De Premier League is veel intenser van de Serie A. De duels zijn fysieker. Het was wel niet evident. Door veel blessures moest ik op 3 à 4 verschillende posities spelen. Ik probeerde een spons te zijn en zoveel mogelijk op te steken."

Tijd voor Castagne. Jérémy Doku ruimt plaats voor Timothy Castagne. De verdediger van Leicester maakt zich klaar voor de vragen van de pers.

Al helemaal geïntegreerd: Doku toont trots zijn gepersonaliseerd telefoonhoesje. Doku heeft een gepersonaliseerd telefoonhoesje van de Rode Duivels