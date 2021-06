Duivelsblog: 25 Duivels trainen mee voor de match tegen Denemarken

17:08

17 uur 08. Snelders: "Never change a winning team". Ruben Van Gucht en Eddy Snelders wachten de spelers al op in Kopenhagen. Onze analist gaf zijn visie over enkele thema's voor de persconferentie. "Er is al veel gesproken over de emoties van deze match. Ik denk dat Martinez zal eisen dat de focus op de wedstrijd komt te liggen. Het zijn allemaal profs en ze zullen uiteindelijk wel met het mes tussen de tanden op het terrein staan. Ik verwacht geen enkele Belg die uit medelijden zijn voetje zal terugtrekken." En wat te denken van de aanwezigheid van Vertonghen? "De Denen zullen niet weten of hij kan spelen, maar wij ook niet. Als hij vandaag traint, dan is hij misschien wel klaar." En wat met de rest van de ploeg? Zal Boyata bijvoorbeeld blijven staan? "Hij staat in de pikorde van de bondscoach denk ik net iets boven Denayer. En zoals het gezegde gaat: never change a winning team. Er zijn nu wel drie toppers aan het terugkomen, maar ze zijn nog niet helemaal fit. Dus geef het team van tegen Rusland nog een kans. Mertens was misschien iets minder scherp, maar ook hem zou ik toch nog een kans geven. De Bruyne, Witsel en Hazard hoeven nog niet in de basis. Dat heeft de medische staf ook gevraagd." .