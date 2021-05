LIVE. Duivels beginnen aan voorbereiding: "Belangrijkste is EK-bubbel creëren"

09:36 09 uur 36. Het belangrijkste vandaag is het creëren van de bubbel waarin de Duivels de komende 1,5 maand zullen verblijven. Dat moet om vrij te kunnen reizen tussen al de landen zonder de quarantainemaatregelen te moeten respecteren. Peter Vandenbempt. Het belangrijkste vandaag is het creëren van de bubbel waarin de Duivels de komende 1,5 maand zullen verblijven. Dat moet om vrij te kunnen reizen tussen al de landen zonder de quarantainemaatregelen te moeten respecteren. Peter Vandenbempt

09:35 09 uur 35. De stafleden zijn gisteren al toegekomen. Die zijn gisteren getest en moesten dan op hun kamer blijven tot de resultaten bekend waren. Daarna kunnen die niet meer uit de bubbel. En hetzelfde gaan de Rode Duivels doen. Ze worden getest, moeten op hun kamer blijven en als de testen negatief zijn, kunnen ze eraan beginnen. Peter Vandenbempt. De stafleden zijn gisteren al toegekomen. Die zijn gisteren getest en moesten dan op hun kamer blijven tot de resultaten bekend waren. Daarna kunnen die niet meer uit de bubbel. En hetzelfde gaan de Rode Duivels doen. Ze worden getest, moeten op hun kamer blijven en als de testen negatief zijn, kunnen ze eraan beginnen. Peter Vandenbempt

09:33 09 uur 33. Het zal allemaal een beetje in coronastijl zijn. In principe was er vandaag een fysieke persconferentie voorzien met Eden Hazard en de bondscoach. Maar dat is nu zoom. En ook de 1e training, die een soort echte start is van de EK-voorbereiding, vindt plaats achter gesloten deuren. Dat is de nieuwe realiteit waar we voorlopig moeten mee leren leven. Peter Vandenbempt. Het zal allemaal een beetje in coronastijl zijn. In principe was er vandaag een fysieke persconferentie voorzien met Eden Hazard en de bondscoach. Maar dat is nu zoom. En ook de 1e training, die een soort echte start is van de EK-voorbereiding, vindt plaats achter gesloten deuren. Dat is de nieuwe realiteit waar we voorlopig moeten mee leren leven. Peter Vandenbempt

09:28 09 uur 28. Dagprogramma. Om 14u worden de Duivels in Tubeke verwacht. Voor de bondscoach en Eden Hazard volgt er dan meteen een persmoment. Normaal zou alles vandaag fysiek gepland zijn, maar omdat nog niet alle nodige covidtesten zijn gebeurd, blijft het toch nog even virtueel. Die testen staan vandaag op het programma voor wie dat nog nodig heeft. Om 15u is er een zoommeeting met Eden Hazard, om 15.20u volgt een zoom met de bondscoach. Een eerste training staat om 18.15u op het programma in kleine groepjes. De aanpak is ook individueel, want sommige jongens hebben veel gespeeld, anderen weinig, anderen hebben vakantie gehad. . Dagprogramma Om 14u worden de Duivels in Tubeke verwacht. Voor de bondscoach en Eden Hazard volgt er dan meteen een persmoment. Normaal zou alles vandaag fysiek gepland zijn, maar omdat nog niet alle nodige covidtesten zijn gebeurd, blijft het toch nog even virtueel. Die testen staan vandaag op het programma voor wie dat nog nodig heeft. Om 15u is er een zoommeeting met Eden Hazard, om 15.20u volgt een zoom met de bondscoach. Een eerste training staat om 18.15u op het programma in kleine groepjes.



09:25 09 uur 25. Geen Vermaelen en geen De Bruyne. Thomas Vermaelen zal wellicht nog niet van de partij zijn. De verdediger speelde gisteren nog in de Japanse J-League met Vissel Kobe. Ook Kevin De Bruyne zal niet in Tubeke te bespeuren zijn. Het was al voorzien dat de aanvoerder van Manchester City, die zaterdag in de verloren CL-finale een gebroken neus en oogkas opliep, pas in de 2e week zou aansluiten. . Geen Vermaelen en geen De Bruyne Thomas Vermaelen zal wellicht nog niet van de partij zijn. De verdediger speelde gisteren nog in de Japanse J-League met Vissel Kobe. Ook Kevin De Bruyne zal niet in Tubeke te bespeuren zijn. Het was al voorzien dat de aanvoerder van Manchester City, die zaterdag in de verloren CL-finale een gebroken neus en oogkas opliep, pas in de 2e week zou aansluiten.

09:24 09 uur 24. Witsel, Chadli, Doku en Vanheusden zijn sinds vorige week in Tubeke. Axel Witsel, Nacer Chadli, Jérémy Doku en reserve Zinho Vanheusden trainen al sinds eind vorige week in het oefencentrum. Witsel lijkt goed op schema te liggen voor het EK. De middenvelder van Borussia Dortmund werkt al enkele maanden aan zijn herstel na een gescheurde achillespees. Vanheusden van zijn kant is nog maar net hersteld van een zware knieblessure en kan nog wat extra trainingsarbeid gebruiken. De Standard-verdediger moet zich klaarhouden voor het geval dat Witsel toch niet tijdig klaar geraakt. In dat scenario heeft Martinez Leander Dendoncker nodig centraal op het middenveld, waardoor er een verdediger extra aan de selectie kan toegevoegd worden, als vervanger voor Witsel. . Witsel, Chadli, Doku en Vanheusden zijn sinds vorige week in Tubeke Axel Witsel, Nacer Chadli, Jérémy Doku en reserve Zinho Vanheusden trainen al sinds eind vorige week in het oefencentrum. Witsel lijkt goed op schema te liggen voor het EK. De middenvelder van Borussia Dortmund werkt al enkele maanden aan zijn herstel na een gescheurde achillespees.



