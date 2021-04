LIVEBLOG Super League: Agnelli wijst naar Boris Johnson als oorzaak vertrek Engelse teams

17:38 17 uur 38. Agnelli wijst naar Boris Johnson als oorzaak exit Engelse teams. Nu de Super League zo goed als begraven is, acht Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ook de Britse premier Boris Johnson verantwoordelijk voor het falen van het format "Er wordt gespeculeerd dat als de 6 betrokken teams effectief hadden doorgezet en bijgevolg de Premier League daarmee zouden bedreigen, de politiek dat zou zien als een aanslag op de Brexit en hun politieke project", verklaarde Agnelli zich nader. Ondanks de tegenslag lijkt de Italiaanse voorzitter de hoop toch nog niet helemaal opgegeven te hebben. "Ik ben nog steeds overtuigd van de schoonheid van het project, die de beste competitie ter wereld zou creëren. Al ben ik van mening dat het huidige format niet meer operationeel is." . Agnelli wijst naar Boris Johnson als oorzaak exit Engelse teams Nu de Super League zo goed als begraven is, acht Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ook de Britse premier Boris Johnson verantwoordelijk voor het falen van het format "Er wordt gespeculeerd dat als de 6 betrokken teams effectief hadden doorgezet en bijgevolg de Premier League daarmee zouden bedreigen, de politiek dat zou zien als een aanslag op de Brexit en hun politieke project", verklaarde Agnelli zich nader. Ondanks de tegenslag lijkt de Italiaanse voorzitter de hoop toch nog niet helemaal opgegeven te hebben. "Ik ben nog steeds overtuigd van de schoonheid van het project, die de beste competitie ter wereld zou creëren. Al ben ik van mening dat het huidige format niet meer operationeel is."

15:52 15 uur 52. Spelers van Atletico spreken zich uit. Koke, de aanvoerder van Atletico Madrid, heeft in naam van de spelers van de ploeg een statement over de Super League op Twitter gezet. "Als spelersgroep van Atletico willen we onze tevredenheid uitdrukken met de beslissing van de club om de Super League op te geven." "We zullen doorgaan met vechten en helpen om de club te doen groeien op basis van waarden en sportieve inspanningen die ons als club altijd hebben geïdentificeerd." . Spelers van Atletico spreken zich uit Koke, de aanvoerder van Atletico Madrid, heeft in naam van de spelers van de ploeg een statement over de Super League op Twitter gezet. "Als spelersgroep van Atletico willen we onze tevredenheid uitdrukken met de beslissing van de club om de Super League op te geven." "We zullen doorgaan met vechten en helpen om de club te doen groeien op basis van waarden en sportieve inspanningen die ons als club altijd hebben geïdentificeerd."



15:52 15 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384852570011746309

15:41 15 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384822900155424768

13:54 13 uur 54. Juventus wil nog niet opgeven. Juventus, de club van bezieler Andrea Agnelli, heeft nu ook gereageerd. In tegenstelling tot Inter en Milan wil de Oude Dame de Super League nog niet ten grave dragen. "Juventus blijft overtuigd van de potentie van het project", klinkt het in een mededeling. "We geloven dat er op dit moment geen draagvlak is om het voorgestelde project te realiseren." Alleen Barcelona en Real Madrid hebben nog niet officieel gereageerd nu. Alle andere clubs zijn uit het project gestapt. . Juventus wil nog niet opgeven Juventus, de club van bezieler Andrea Agnelli, heeft nu ook gereageerd. In tegenstelling tot Inter en Milan wil de Oude Dame de Super League nog niet ten grave dragen.

"Juventus blijft overtuigd van de potentie van het project", klinkt het in een mededeling. "We geloven dat er op dit moment geen draagvlak is om het voorgestelde project te realiseren."

Alleen Barcelona en Real Madrid hebben nog niet officieel gereageerd nu. Alle andere clubs zijn uit het project gestapt.

13:54 13 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384833395381899267

13:30 13 uur 30. En toen waren ze nog met drie. Het zat er al de hele ochtend aan te komen en nu is het officieel: ook Milan trekt zich terug uit de Super League. "We hadden de uitnodiging aanvaard met de beste intenties, zowel voor de club als voor onze supporters", klinkt het bij de Rossoneri. "Verandering is niet altijd makkelijk, maar evolutie is nodig om vooruit te gaan en de structuren van het Europese voetbal zijn door de jaren heen veranderd. Maar voetbalfans hebben wereldwijd laten horen wat ze vinden van de Super League en Milan mag niet doof blijven voor de stem van de mensen die van deze mooie sport houden." . En toen waren ze nog met drie Het zat er al de hele ochtend aan te komen en nu is het officieel: ook Milan trekt zich terug uit de Super League. "We hadden de uitnodiging aanvaard met de beste intenties, zowel voor de club als voor onze supporters", klinkt het bij de Rossoneri.

"Verandering is niet altijd makkelijk, maar evolutie is nodig om vooruit te gaan en de structuren van het Europese voetbal zijn door de jaren heen veranderd. Maar voetbalfans hebben wereldwijd laten horen wat ze vinden van de Super League en Milan mag niet doof blijven voor de stem van de mensen die van deze mooie sport houden."

13:30 13 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384830388166709248

12:00 12 uur . Atletico en Inter doen niet meer mee. Uit Spaanse en Italiaanse hoek bleef het tot nog toe stil, maar nu hebben ook Atletico en Inter laten weten dat ze de handdoek gooien. "We bevestigen dat we niet langer deel uitmaken van het Super League-project. We hebben onze fans altijd de best mogelijke voetbalervaring willen geven", klinkt het bij Inter. "Innovatie en inclusie maken deel uit van ons DNA en we zullen altijd blijven ijveren om het voetbal te verbeteren." Ook Atletico doet niet meer mee. "De harmonie tussen de rood-witte familie is voor ons essentieel. Onze spelers en coaches zijn blij met de beslissing om niet meer deel te nemen aan de Super League. We beseffen dat sportieve verdiensten voorrang moeten hebben op alle andere criteria", luidt het. . Atletico en Inter doen niet meer mee Uit Spaanse en Italiaanse hoek bleef het tot nog toe stil, maar nu hebben ook Atletico en Inter laten weten dat ze de handdoek gooien.

"We bevestigen dat we niet langer deel uitmaken van het Super League-project. We hebben onze fans altijd de best mogelijke voetbalervaring willen geven", klinkt het bij Inter. "Innovatie en inclusie maken deel uit van ons DNA en we zullen altijd blijven ijveren om het voetbal te verbeteren."

Ook Atletico doet niet meer mee. "De harmonie tussen de rood-witte familie is voor ons essentieel. Onze spelers en coaches zijn blij met de beslissing om niet meer deel te nemen aan de Super League. We beseffen dat sportieve verdiensten voorrang moeten hebben op alle andere criteria", luidt het.

11:54 11 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384760309144031233

11:45 11 uur 45. Volgt er een sanctie voor de Premier League-clubs? Nu de plannen voor de Super League begraven zijn, rijst de vraag of de 6 betrokken Engelse clubs gestraft moeten worden voor hun demarche. Bij de 14 overige clubs heerst daarover verdeeldheid, weet Sky Sports. Volgens een official van een Premier League-club zijn de regels van de competitie geschonden toen de zes clubs beslisten om in een nieuwe competitie te starten. Wellicht zitten de 14 clubs vandaag samen om het topic te bespreken. . Volgt er een sanctie voor de Premier League-clubs? Nu de plannen voor de Super League begraven zijn, rijst de vraag of de 6 betrokken Engelse clubs gestraft moeten worden voor hun demarche. Bij de 14 overige clubs heerst daarover verdeeldheid, weet Sky Sports.

Volgens een official van een Premier League-club zijn de regels van de competitie geschonden toen de zes clubs beslisten om in een nieuwe competitie te starten. Wellicht zitten de 14 clubs vandaag samen om het topic te bespreken.

11:41 11 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384785423797530627

11:25 11 uur 25. De Super League-saga heeft overigens ook zijn impact op de beurs. Het aandeel van Juventus opent woensdag 10% lager na de implosie van het project. Maandag, na de aankondiging van de Super League, had het aandeel nog zijn hoogste koers sinds september 2020 genoteerd. . De Super League-saga heeft overigens ook zijn impact op de beurs. Het aandeel van Juventus opent woensdag 10% lager na de implosie van het project. Maandag, na de aankondiging van de Super League, had het aandeel nog zijn hoogste koers sinds september 2020 genoteerd.

10:53 10 uur 53. Agnelli: "De Super League kan zo niet doorgaan". Na het afhaken van de zes Engelse clubs beseft nu ook bezieler Andrea Agnelli, de sterke man van Juventus, dat de Super League een doodgeboren kind is. "Of dit project nog kan doorgaan? Dat denk ik niet", zegt de Italiaan aan persagentschap Reuters. . Agnelli: "De Super League kan zo niet doorgaan" Na het afhaken van de zes Engelse clubs beseft nu ook bezieler Andrea Agnelli, de sterke man van Juventus, dat de Super League een doodgeboren kind is. "Of dit project nog kan doorgaan? Dat denk ik niet", zegt de Italiaan aan persagentschap Reuters.

09:42 Ook Arsenal biedt zijn excuses aan:. 09 uur 42. Ook Arsenal biedt zijn excuses aan: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384626900056805379

09:34 09 uur 34. Liverpool-eigenaar slaat mea culpa. In een videoboodschap slaat Liverpool-eigenaar John Henry mea culpa. "Het spijt me. Alleen ikzelf ben verantwoordelijk voor de onnodige negativieit die dit met zich meegebracht heeft. Dit zal ik niet vergeten. Het bewijst dat de fans macht hebben en zullen blijven hebben." . Liverpool-eigenaar slaat mea culpa In een videoboodschap slaat Liverpool-eigenaar John Henry mea culpa. "Het spijt me. Alleen ikzelf ben verantwoordelijk voor de onnodige negativieit die dit met zich meegebracht heeft. Dit zal ik niet vergeten. Het bewijst dat de fans macht hebben en zullen blijven hebben."

09:34 09 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384763846557147142

08:56 08 uur 56. Nu is het tijd om de eenheid te herstellen en samen vooruit te gaan. Deze clubs hebben het Europese voetbal nog veel te bieden. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin over het afhaken van de Engelse clubs. Nu is het tijd om de eenheid te herstellen en samen vooruit te gaan. Deze clubs hebben het Europese voetbal nog veel te bieden. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin over het afhaken van de Engelse clubs