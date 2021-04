LIVEBLOG: Kaartenhuis Super League stort in: Manchester City trekt zich officieel terug

22:35 22 uur 35. Ik verwelkom Manchester City met plezier weer in de Europese voetbalfamilie. Dit is een zeer verstandige beslissing. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken in de toekomst. . UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin. Ik verwelkom Manchester City met plezier weer in de Europese voetbalfamilie. Dit is een zeer verstandige beslissing. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken in de toekomst. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin

22:32 22 uur 32. Manchester City geeft de aftrap, Woodward vertrekt bij Manchester United. De teerling is geworpen: Manchester City heeft aangekondigd dat het de procedure in gang heeft gezet om de Super League te verlaten. Die competitie wordt dus een doodgeboren kind. Bij de stadsgenoot was er vanavond ook nieuws: vicevoorzitter Ed Woodward vertrekt bij Manchester United, weliswaar aan het einde van 2021. Hij lag al helemaal niet in de bovenste schuif van de fans. Opvallend: in het communiqué wordt er op Old Trafford met geen woord gerept over de Super League. . Manchester City geeft de aftrap, Woodward vertrekt bij Manchester United De teerling is geworpen: Manchester City heeft aangekondigd dat het de procedure in gang heeft gezet om de Super League te verlaten. Die competitie wordt dus een doodgeboren kind.

Bij de stadsgenoot was er vanavond ook nieuws: vicevoorzitter Ed Woodward vertrekt bij Manchester United, weliswaar aan het einde van 2021. Hij lag al helemaal niet in de bovenste schuif van de fans. Opvallend: in het communiqué wordt er op Old Trafford met geen woord gerept over de Super League.

22:30 Toen waren ze nog met 11... 22 uur 30. Toen waren ze nog met 11...

22:28 Manchester City trekt zich als eerste club officieel terug. 22 uur 28. Manchester City trekt zich als eerste club officieel terug.

22:26 United maakt het vertrek van Woodward officieel, maar in het statement wordt niet gesproken over de Super League. 22 uur 26. United maakt het vertrek van Woodward officieel, maar in het statement wordt niet gesproken over de Super League.

22:13 22 uur 13.

22:07 De kapitein van Liverpool is duidelijk: ook de spelers van zijn club willen de Super League niet. Zijn tweet werd vervolgens gedeeld door al zijn ploegmaats. 22 uur 07. De kapitein van Liverpool is duidelijk: ook de spelers van zijn club willen de Super League niet.

Zijn tweet werd vervolgens gedeeld door al zijn ploegmaats.



Zijn tweet werd vervolgens gedeeld door al zijn ploegmaats. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1384597901079371778

21:57 21 uur 57. Als het klopt dat Chelsea en Manchester City uit de Super League stappen, is dat de juiste beslissing. Ik hoop dat de andere clubs hun voorbeeld zullen volgen. Britse premier Boris Johnson. Als het klopt dat Chelsea en Manchester City uit de Super League stappen, is dat de juiste beslissing. Ik hoop dat de andere clubs hun voorbeeld zullen volgen Britse premier Boris Johnson

21:56 21 uur 56.

21:53 21 uur 53. De BBC meldt dat Manchester City uit de Europese Super League gestapt is. Ook Chelsea is voorbereidingen aan het treffen om te stoppen. Zo gooien er al 2 van de 6 Engelse deelnemers de handdoek. De twee clubs waren niet de drijvende motor achter het project. Ze zouden pas in laatste instantie mee in het verhaal gestapt zijn. . De BBC meldt dat Manchester City uit de Europese Super League gestapt is. Ook Chelsea is voorbereidingen aan het treffen om te stoppen. Zo gooien er al 2 van de 6 Engelse deelnemers de handdoek.

De twee clubs waren niet de drijvende motor achter het project. Ze zouden pas in laatste instantie mee in het verhaal gestapt zijn.

21:47 21 uur 47. Spoedoverleg om einde aan te kondigen? De 12 grondleggers van de Super League zouden vanavond nog een spoedoverleg houden. Dat meldde de invloedrijke Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De uitkomst van het overleg is, volgens de krant, ook al bekend. "Dit is het einde van het project." . Spoedoverleg om einde aan te kondigen? De 12 grondleggers van de Super League zouden vanavond nog een spoedoverleg houden. Dat meldde de invloedrijke Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De uitkomst van het overleg is, volgens de krant, ook al bekend. "Dit is het einde van het project."

21:39 Atletico heeft intussen weer ontkend dat ze uit de Super League willen stappen. Deze soap kan nog een tijd aanslepen. 21 uur 39. Atletico heeft intussen weer ontkend dat ze uit de Super League willen stappen. Deze soap kan nog een tijd aanslepen.

21:39 Bij Sevilla lachen ze smakelijk om de hele situatie. 21 uur 39. Bij Sevilla lachen ze smakelijk om de hele situatie

21:26 In Engeland dansen ze al op het graf van de Super League. 21 uur 26. In Engeland dansen ze al op het graf van de Super League

21:19 21 uur 19. Stand van zaken: twijfels bij Chelsea, City, Barcelona en Atletico. De eerste barstjes in de Super League-plannen kwamen er door de berichten dat Chelsea een exit zou voorbereiden. Dat berichten verschillende Britse media. Veel fans trokken naar het stadion om te protesteren en voorzitter Bruce Buck had eerder op de dag een onderhoud met spelers en staf om extra uitleg bij de plannen te geven. Daarna kwamen er ook berichten over twijfels bij Manchester City. De Citizens plaatsten zelfs al een mysterieus bericht op sociale media. "Taking care of business", klonk het. Het lijkt alsof de club verwijst naar een exit uit de Super League. Manchester City-coach Pep Guardiola en sterspeler Kevin De Bruyne waren eerder op de dag al niet bepaald positief over de Super League. In Spanje berichten de media over exitplannen van FC Barcelona en Atletico Madrid. Bij de Catalanen hebben de socio's het laatste woord. . Stand van zaken: twijfels bij Chelsea, City, Barcelona en Atletico De eerste barstjes in de Super League-plannen kwamen er door de berichten dat Chelsea een exit zou voorbereiden. Dat berichten verschillende Britse media. Veel fans trokken naar het stadion om te protesteren en voorzitter Bruce Buck had eerder op de dag een onderhoud met spelers en staf om extra uitleg bij de plannen te geven.

Daarna kwamen er ook berichten over twijfels bij Manchester City. De Citizens plaatsten zelfs al een mysterieus bericht op sociale media. "Taking care of business", klonk het. Het lijkt alsof de club verwijst naar een exit uit de Super League. Manchester City-coach Pep Guardiola en sterspeler Kevin De Bruyne waren eerder op de dag al niet bepaald positief over de Super League.

In Spanje berichten de media over exitplannen van FC Barcelona en Atletico Madrid. Bij de Catalanen hebben de socio's het laatste woord.

21:17 Jan Vertonghen - zelf geen betrokken partij met Benfica - geniet van de chaos. 21 uur 17. Jan Vertonghen - zelf geen betrokken partij met Benfica - geniet van de chaos

21:13 21 uur 13. Ed Woodward weg bij Manchester United? Volgens verschillende Britse media zal Ed Woodward stoppen als directeur van Manchester United. Volgens BBC-journalist Simon Stone zal hij wel nog blijven werken tot eind 2021. Op de officiële bevestiging is het mogelijk wachten tot de beurzen sluiten. . Ed Woodward weg bij Manchester United? Volgens verschillende Britse media zal Ed Woodward stoppen als directeur van Manchester United. Volgens BBC-journalist Simon Stone zal hij wel nog blijven werken tot eind 2021. Op de officiële bevestiging is het mogelijk wachten tot de beurzen sluiten.