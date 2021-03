D-day voor 1A en 1B vandaag: wat beslist de Algemene Vergadering van de Pro League?

07:18

7 of 8 belofteteams in 1B? Er zou een akkoord zijn tussen de G5 en Antwerp en Charleroi om volgend seizoen meer belofteteams in 1B toe te laten. Niet 4, maar 7 of 8. Dat zou van onze 2e profklasse een opgewaardeerde beloftecompetitie maken, waardoor het niveau van 1B fors zal dalen. Dat bewijzen de resultaten van Club NXT dit seizoen in 1B. Het niveauverschil tussen belofteteams en profclubs in 1B is groot. De 7 profclubs in 1B trekken aan de alarmbel, omdat ze vrezen voor hun toekomst. Voor een akkoord is een tweederdemeerderheid nodig. De beslissing maakt deel uit van een heel pakket waarover in 1 beurt gestemd zal worden. De andere 1A-clubs dan de genoemde hierboven lijken geneigd om in het 1B-voorstel mee te gaan door andere beloofde voordelen uit dat pakket. Zo zou onder meer nog een seizoen langer (tot 2022-2023) met 18 ploegen doorgedaan worden in 1A. .