Dan toch geen Grote Drie in Herentals: Pidcock haakt af na val, kijk om 15 u. naar Eén/livestream

Tom Pidcock heeft getest, maar hij had al snel door dat morgen koersen in Herentals geen optie was. Hij heeft nog te veel last van zijn blessures na de val.

17 uur 22. Tom Pidcock heeft getest, maar hij had al snel door dat morgen koersen in Herentals geen optie was. Hij heeft nog te veel last van zijn blessures na de val. Kurt Bogaerts, trainer Tom Pidcock.

clock 17:20

17 uur 20. Geen Pidcock in Herentals. Er komt dan toch geen laatste duel tussen de 'Grote Drie' in Herentals dit veldritseizoen. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) geeft immers verstek voor de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee van dinsdag. De Britse wereldkampioen heeft nog te veel last na zijn val op nieuwjaarsdag in de GP Sven Nys in Baal en verkiest daarom niet te starten in Herentals Zondag leek Pidcock nog op weg om de GP Sven Nys op zijn naam te schrijven tot hij op het wasbord in een verkeerd spoor sukkelde en zo in het publiek werd gekatapulteerd. Hij haalde daarbij onder andere zijn scheenbeen open. Vandaag testte Pidcock even, maar nam daarop snel het besluit om rust in te bouwen en niet te starten in Herentals. "Tom Pidcock heeft getest, maar hij had al snel door dat morgen koersen in Herentals geen optie was. Hij heeft nog te veel last van zijn blessures na de val. De wonde moest gelukkig niet gehecht worden. Normaal gezien blijft de cross in Benidorm op zijn planning staan", meldt ploegleider Kurt Bogaerts. "Het is jammer dat Tom zo zijn campagne moet afsluiten. Hij was toch wat aangeslagen. Hij reed de laatste tijd met een heel goed gevoel rond en kon in duel gaan met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Normaal gezien had hij de cross in Baal ook gewoon altijd moeten winnen. Tot dan die val. Dat is heel spijtig. Wij bouwen nu wat rust in en daarna gaat Tom samen met de ploeg op stage naar Mallorca." .