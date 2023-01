Van der Poel viert niet uitbundig: "Ik had Van Aert liever zonder lekke band geklopt"

Een lekke band besliste het zinderende duel tussen Van Aert en Van der Poel in Herentals.

"Daarom dat ik niet heel uitbundig mijn zege vierde aan de streep", vertelde Van der Poel na afloop. "Ik had Wout liever zonder lekke band geklopt."

"Het zou spannend zijn geweest, want we waren vandaag weer aan elkaar gewaagd."

Van der Poel koos in Herentals voor een andere tactiek en liet het initiatief tijdens de wedstrijd iets meer aan Van Aert.

"Ik had wat overgehouden voor de laatste anderhalve ronde", zegt Van der Poel.



"Het was mijn plan om als eerste het laatste technische bosje in te duiken en ik was daarop gefocust. Maar Wout was toen al lekgereden."

"Het is jammer dat Wout zijn kans niet eerlijk heeft kunnen verdedigen", besloot Van der Poel.