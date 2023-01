Lekke band Van Aert zorgt voor anticlimax, Van der Poel zegeviert in hol van de leeuw

Net toen de climax in zicht was, besliste materiaalpech over winst en verlies.

Alles dan maar op een oerknal in de laatste ronde? Doodknijpen zat er niet in, de flits kwam er na het aftellen evenwel niet helemaal uit.

Een opvallend eerlijke Mathieu van der Poel liet vooraf in zijn kaarten kijken over zijn mogelijke tactische strategie en hield woord.

Iserbyt: "Niet als kip zonder kop achter de leiders gereden"

Eli Iserbyt eindigde 3e en blijft leider in de X²O-Trofee. "Ik ben blij met mijn podiumplaats in deze leuke sfeer."

"Ik voelde me precies thuis in Wout van Aert-land. Het was echt aangenaam en ik ben blij dat zoiets kan in deze periode."

"Ik was wel redelijk moe", gaf de groeiende Iserbyt nog mee. "Na Wout van Aert en Mathieu van der Poel als een kip zonder kop rijden, dat zat er niet in."

"Maar ik heb mijn wedstrijd in de cross gereden. Lars van der Haar kloppen in de slotronde is niet simpel, maar ik kon bergop het verschil maken."