Wout van Aert vloekt na lekke band in slotronde: "Gelukkig kon ik nog 2 minuten bezinnen"

Alsof de duivel ermee gemoeid was. Net in de eerste wedstrijd waarin Wout van Aert zijn nieuwe fiets testte, die minder snel een lekke band zou hebben... stond de Belgische kampioen plat in de slotronde.

Door de pech kon WVA, die enkele stevige prikjes uitdeelde, zijn uitstekende benen niet ten volle testen tegen Van der Poel.

"Misschien is het zelfs saai dat we zo aan elkaar gewaagd zijn", lachte Van Aert. "We rijden gewoon met twee rond. Vandaag heb ik wel iets meer geprobeerd dan de voorbije week om Mathieu te lossen."

"De voorbije wedstrijden zat het er niet in om mee de koers te maken - hij zette me toen zo onder druk dat ik me moest beperken tot volgen. Nu voelde ik mij misschien de betere, maar iemand met de klasse van Mathieu eraf rijden is niet makkelijk."