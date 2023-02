Kijk zondag naar WK veldrijden bij de profs: "Denk niet dat Van Aert de tweede startrij erg vindt"

clock 14:52

14 uur 52. Toon Vandebosch duwde Wout van Aert naar de tweede startrij. Wout van Aert start zondag niet op de eerste startrij. Tot voor de cross in Besançon afgelopen weekend was dat wel nog het geval, maar Toon Vandebosch raapte in Frankrijk voldoende punten voor het eindklassement van de Wereldbeker om Van Aert alsnog naar de tweede rij te duwen. Vandebosch is ploegmaat van... Mathieu van der Poel. "Maar dat heeft helemaal geen rol gespeeld", benadrukt hij. "Ik heb gewoon mijn eigen cross gereden in Besançon. Wout had me wel een berichtje gestuurd via Strava: 'niet te rap rijden'. Maar ja, dat was grappend bedoeld. Ik denk niet dat hij het erg vindt." Volgens Vandebosch hoeft het geen nadeel te zijn dat Van Aert op de tweede rij start. "Hij mag kiezen achter wie hij staat. Als hij achter een snelle starter plaats neemt, kan hij meteen een goede zaak doen. Het is een lange aanrijstrook. Hij kan lang in het wiel blijven en dan van achteruit op snelheid voorbijgaan." "Dus met wat geluk geraakt hij zonder veel energie te verspillen meteen vooraan. Alleen, dan mag de renner voor je geen pech hebben, een foutje maken of traag starten." .