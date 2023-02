Van Aert toont zich groots in verlies: "Was gedoemd om als laffe renner in het wiel te blijven"

Wout van Aert werd op het WK in Hoogerheide tot twee keer toe verrast door Mathieu van der Poel. In de beginfase door een razendsnelle start, in de laatste rechte lijn door een ultiem sprintmanoeuvre. "Ik heb in de eerste ronden serieus afgezien om het wiel van Mathieu te houden én in de sprint maakte ik een fout", deed de Belgische kopman zijn verhaal in de studio.