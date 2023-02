Mathieu van der Poel koos bewust voor zijn sprint: "Ik voelde me zo ontspannen"

Op de grote momenten staat hij er: Mathieu van der Poel heeft het titanenduel in Hoogerheide in zijn voordeel doen kantelen. "Dit staat in de top 3 van mijn mooiste zeges", reageerde hij meteen na de finish.

Dolgelukkig. Dat moet zowat het understatement van de dag zijn. Mathieu van der Poel stond te blinken na het WK in Hoogerheide. "Ik kan dit moeilijk beschrijven", zei de winnaar in het flashinterview. "Vooraf had iedereen getekend voor dit scenario: een sprint tegen Wout van Aert." "Dit is ongelofelijk. Dit staat in de top 3 van mijn mooiste zeges. Ik zal me dit nog lang herinneren." De beslissing viel pas in de slotronde. "Ik voelde me zo ontspannen, dat was misschien de sleutel." "Ik bleef kalm en iedereen verwachtte een aanval op de balkjes, maar ik wilde echt voor de sprint gaan."

Ik bleef kalm en iedereen verwachtte een aanval op de balkjes, maar ik wilde echt voor de sprint gaan. Mathieu van der Poel

"Ik heb hier superhard voor gewerkt", kwam hij nog even terug op de rugperikelen. "Ik heb een reset gedaan op stage met de ploeg en heb gewerkt naar dit doel. Ik ben zo gelukkig." Met Wout van Aert deed hij iedereen ruim een uur likkebaarden. "We bekampen elkaar al 10 jaar. We brengen elkaar naar een hoger niveau, maar ook deze sport. Zoiets heb ik nog niet gezien." "Na onze carrière zullen we trots zijn op onze gevechten. We schrijven prachtige verhalen en dit is niet het laatste hoofdstuk. Op de weg komen we elkaar binnenkort weer tegen."

"Het verbaasde me dat Van Aert niet meteen aanzette bij de sprint"

Tijdens het uurtje sport van de bovenste plank imponeerde Van der Poel keer op keer op de balken. En toch sloeg hij er niet toe. "Ik had dat redelijk snel beslist", vertelde hij over zijn tactiek in onze studio. "Iedereen verwachtte me aan de balken, maar ik wilde als tweede opdraaien bij de laatste rechte lijn. Van Aert had dat niet verwacht. Dat was mijn plan." Van der Poel opende als een bezetene. "Ik wilde vroeg het verschil maken om niet te veel te moeten wringen. We hadden ook snel door dat het onmogelijk was om elkaar te lossen op dit rondje." "Op dat lastige stuk bergop merkte ik dat ik niet de mindere was en dat gaf me vertrouwen voor mijn sprint." Die opende Van der Poel vanuit de tweede rij als een raket. "Ik had verwacht dat Wout meteen zou aanzetten, maar dat gebeurde niet. Dat verbaasde me wel een beetje." "Het was meewind: wie eerst zou aanzetten, had een voordeel. Dat heb ik goed gedaan." "Of ik emotioneel was op het podium? Dat viel wel mee, maar ik heb een moeilijke periode gehad rond Kerstmis. Ik heb me goed herpakt met de ploeg en ik voelde dat het weer beter ging."